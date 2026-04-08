Как правильно выбирать, хранить и разогревать замороженные блюда

Готовые замороженные блюда — от супов до десертов — удобное решение для повседневного рациона, но их качество зависит от технологии заморозки, условий хранения и правильного приготовления. Как выбрать качественный продукт, распознать повторную заморозку и сохранить вкус при подаче блюда, рассказал «Вечерней Москве» ведущий менеджер по качеству в компании «Самокат» Егор Лунев.

© Вечерняя Москва

Как выбрать качественный продукт

Первое, на что стоит обратить внимание при покупке, — упаковка. Она должна быть герметичной, без повреждений, следов влаги и наледи. Любые разрывы или деформация могут говорить о нарушении условий хранения и транспортировки, предупредил эксперт.

«Не менее важен внешний вид самого продукта. В промышленности чаще всего используется так называемая шоковая заморозка — быстрое охлаждение до низких температур. За счет этого внутри продукта образуются мелкие кристаллы льда, которые не разрушают структуру блюда. Это позволяет сохранить вкус, текстуру и внешний вид — особенно важно для сложных блюд с соусами, мясом или овощами. Кроме того, такой способ заморозки помогает лучше сохранить пищевую ценность продукта, включая витаминно-минеральный состав. Поэтому если вы видите, что содержимое продукта превратилось в ледяной ком или покрылось "шубой" из инея, — это верный признак повторной заморозки. Такая еда теряет не только форму, но и большую часть вкусовых свойств», — объяснил Лунев.

Как хранить замороженные блюда

После покупки важно как можно быстрее вернуть продукт в морозильную камеру. Оптимальная температура хранения — около минус 18 °C. Эксперт советует размещать запасы в глубине морозилки, подальше от дверцы — так еда не пострадает от колебаний температуры при открывании. Перепады температуры негативно влияют на структуру блюда: оно может потерять текстуру и вкус. По этой же причине не рекомендуется повторно замораживать уже размороженные продукты.

«Желательно хранить готовые блюда отдельно от продуктов с ярким запахом или использовать герметичную упаковку — например, плотный зип-пакет или контейнер: это поможет избежать посторонних ароматов», — отметил собеседник «ВМ».

Как правильно разогревать замороженные блюда

В большинстве случаев замороженные блюда не требуют предварительной разморозки — достаточно следовать инструкции на упаковке. Производитель уже учитывает особенности продукта и указывает оптимальный способ приготовления.

Супы, соусы и рагу можно сразу разогревать на плите или в микроволновой печи, периодически помешивая, чтобы они прогревались равномерно. Порционные блюда, такие как лазанья, паста или мясо с гарниром, удобно разогревать в духовке или на сковороде под крышкой — это помогает сохранить сочность и структуру. Полуфабрикаты вроде котлет или сырников также лучше готовить без предварительного размораживания, чтобы они не теряли форму.

Если же блюдо все-таки нужно разморозить, лучше делать это постепенно, в холодильнике, а затем сразу разогревать. Быстрое оттаивание при комнатной температуре или с помощью горячей воды может ухудшить текстуру блюда и повлиять на его вкус.

Что делать с замороженными десертами

Замороженные десерты — торты, пирожные, муссовые изделия — особенно чувствительны к перепадам температуры. Чтобы сохранить их внешний вид и свойства, важно правильно их размораживать.

Эксперт советует заранее переложить десерт из морозильной камеры в холодильник и оставить на несколько часов. Это позволит избежать образования избыточного конденсата и сохранить структуру крема. При этом до полного размораживания упаковку лучше не открывать — так поверхность изделия не потеряет форму. Повторная заморозка десертов крайне нежелательна: она ухудшает текстуру и внешний вид.

«Муссовые торты и пирожные следует выдерживать исключительно в холодильнике до полной стабилизации: контакт с комнатной температурой может нарушить их структуру. Чизкейки рекомендуется доставать за 10–15 минут до подачи, а бисквитные изделия — хранить под защитным куполом, чтобы избежать заветривания и впитывания посторонних запахов», — пояснил Лунев.

​​Замороженные блюда могут быть удобной альтернативой домашней еде, если следовать простым правилам: проверять упаковку и следить за условиями хранения. Соблюдение температурного режима и аккуратное обращение с готовым блюдом позволят сохранить вкус и текстуру, а также витамины в продукте, заключил эксперт.

Самой любимой рыбой россиян оказалась селедка. Она обошла по популярности лососевые породы, треску, скумбрию и минтай. Чем полезна и вредна селедка, в каком виде ее лучше всего есть и как выбрать качественный продукт, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.