Щедрость и изобилие: какие еще блюда готовят на Пасху, кроме традиционных
Пасхальный стол редко ограничивается куличом, творожной пасхой и крашеными яйцами. После долгого поста в рацион возвращаются мясные блюда и варианты из птицы — и они символизируют достаток и благополучие, которые важны для любого из нас.
Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты блюд, которые будут достойно смотреться на праздничном застолье, они простые и вкусные, а на подготовку не уйдет много времени.
Запеченная буженина с травами
Ингредиенты:
- Свинина (окорок или шея) — 1-1,2 кг.
- Чеснок — 4-5 зубчиков.
- Горчица — 1 ст. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу.
- Перец — по вкусу.
- Сухие травы (тимьян, розмарин) — 1 ч. л.
Приготовление:
Мясо обсушить, сделать небольшие надрезы и нашпиговать чесноком. Смешать горчицу, мед, соль, перец и травы, натереть мясо и оставить мариноваться на 2-3 часа. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 1-1,5 часа, периодически поливая соком. Дать немного отдохнуть перед подачей и нарезать.
Заливное из курицы
Ингредиенты:
- Курица — 1 кг.
- Морковь — 1 штука.
- Лук — 1 штука.
- Желатин — 20 г.
- Лавровый лист — 2 штуки.
- Соль — по вкусу.
- Перец горошком — по вкусу.
Приготовление:
Курицу отварить с овощами и специями до готовности, бульон процедить. Желатин замочить и растворить в горячем бульоне. Мясо разобрать, разложить по формам, добавить нарезанную морковь и залить бульоном. Оставить в холодильнике до застывания.
Салат с редисом, зеленью и яйцом
Ингредиенты:
- Редис — 1 пучок.
- Огурец — 1 штука.
- Яйца — 2 штуки.
- Зеленый лук — 1 пучок.
- Сметана — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
Овощи нарезать, яйца отварить и нарезать. Смешать все ингредиенты, заправить сметаной и посолить. Подавать сразу, чтобы сохранить свежесть вкуса.
Домашняя колбаса в духовке
Ингредиенты:
- Свинина — 800 г.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Соль — по вкусу.
- Перец — по вкусу.
- Паприка — 1 ч. л.
- Натуральная оболочка — по необходимости.
Приготовление:
Мясо нарезать мелкими кусочками или пропустить через крупную решетку мясорубки. Добавить специи и чеснок, хорошо перемешать. Начинить оболочку, сформировать колбаски и запекать при 180 градусах около 40-50 минут до румяной корочки.
Творожная запеканка с изюмом
Ингредиенты:
- Творог — 500 г.
- Яйца — 2 штуки.
- Сахар — 2-3 ст. л.
- Изюм — 50 г.
- Сметана — 2 ст. л.
- Ваниль — по вкусу.
Приготовление:
Творог смешать с яйцами, сахаром, сметаной и ванилью. Добавить изюм. Выложить массу в форму и запекать при 180 градусах около 30-40 минут до образования золотистой корочки.