Щедрость и изобилие: какие еще блюда готовят на Пасху, кроме традиционных

Пасхальный стол редко ограничивается куличом, творожной пасхой и крашеными яйцами. После долгого поста в рацион возвращаются мясные блюда и варианты из птицы — и они символизируют достаток и благополучие, которые важны для любого из нас.

Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты блюд, которые будут достойно смотреться на праздничном застолье, они простые и вкусные, а на подготовку не уйдет много времени.

Запеченная буженина с травами

Ингредиенты:

Свинина (окорок или шея) — 1-1,2 кг.

Чеснок — 4-5 зубчиков.

Горчица — 1 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Сухие травы (тимьян, розмарин) — 1 ч. л.

Приготовление:

Мясо обсушить, сделать небольшие надрезы и нашпиговать чесноком. Смешать горчицу, мед, соль, перец и травы, натереть мясо и оставить мариноваться на 2-3 часа. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 1-1,5 часа, периодически поливая соком. Дать немного отдохнуть перед подачей и нарезать.

Заливное из курицы

Ингредиенты:

Курица — 1 кг.

Морковь — 1 штука.

Лук — 1 штука.

Желатин — 20 г.

Лавровый лист — 2 штуки.

Соль — по вкусу.

Перец горошком — по вкусу.

Приготовление:

Курицу отварить с овощами и специями до готовности, бульон процедить. Желатин замочить и растворить в горячем бульоне. Мясо разобрать, разложить по формам, добавить нарезанную морковь и залить бульоном. Оставить в холодильнике до застывания.

Салат с редисом, зеленью и яйцом

Ингредиенты:

Редис — 1 пучок.

Огурец — 1 штука.

Яйца — 2 штуки.

Зеленый лук — 1 пучок.

Сметана — 2 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Овощи нарезать, яйца отварить и нарезать. Смешать все ингредиенты, заправить сметаной и посолить. Подавать сразу, чтобы сохранить свежесть вкуса.

Домашняя колбаса в духовке

Ингредиенты:

Свинина — 800 г.

Чеснок — 3 зубчика.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Паприка — 1 ч. л.

Натуральная оболочка — по необходимости.

Приготовление:

Мясо нарезать мелкими кусочками или пропустить через крупную решетку мясорубки. Добавить специи и чеснок, хорошо перемешать. Начинить оболочку, сформировать колбаски и запекать при 180 градусах около 40-50 минут до румяной корочки.

Творожная запеканка с изюмом

Ингредиенты:

Творог — 500 г.

Яйца — 2 штуки.

Сахар — 2-3 ст. л.

Изюм — 50 г.

Сметана — 2 ст. л.

Ваниль — по вкусу.

Приготовление:

Творог смешать с яйцами, сахаром, сметаной и ванилью. Добавить изюм. Выложить массу в форму и запекать при 180 градусах около 30-40 минут до образования золотистой корочки.