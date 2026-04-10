Кофе из одуванчиков: чем полезен и как приготовить

Рассказываем, из чего состоит этот необычный напиток.

Кофе из одуванчиков — это напиток, который только похож кофе, но на деле им не является. Его готовят из корней одуванчика. После их подготовки и заваривания получается тёмный, слегка горьковатый напиток с ароматом, который отдалённо напоминает кофейный. Рецепт начали активно использовать во время экономических кризисов, когда не было доступа к обычному кофеину. Люди искали замену — что-то, что можно пить утром и даст ощущение привычного ритуала и немного энергии. Так в ход пошли цикорий, ячмень и одуванчик. Сегодня напиток популярен на фоне общего роста интереса к здоровому рациону.

«Расскажу о пользе и вреде кофе из одуванчиков», — Юлия Хохолкова, нутрициолог, биохакер.

Что входит в состав напитка?

Состав довольно скромный. В рецептах нет длинных списков ингредиентов или загадочных добавок. Основа — это корень одуванчика. Причём не свежий, а подготовленный: его сначала очищают, затем сушат, а потом обжаривают до насыщенного тёмного цвета.

Дальше всё зависит от того, какой именно вкус вы хотите получить. Помимо порошка из обжаренного корня и горячей воды, в рецептах часто указываются:

сахар или мёд — чтобы смягчить природную горечь;

молоко или сливки — для более «кофейного» ощущения;

специи — например, корица или ваниль;

цикорий — чтобы вкус стал глубже и ближе к привычному.

Элементарный базовый состав делает напиток подходящим для экспериментов. Вы можете сделать его максимально простым или, наоборот, превратить в что-то почти десертное. Так он не надоест и привнесёт в рацион разнообразие.

Польза кофе из одуванчиков

Отвар любят не за вкус (хотя и за него тоже), а за то, как он ощущается в организме. Рассмотрим пользу для разных систем.

Дополнительно напиток облегчает нагрузку на печень за счёт улучшения процессов переваривания и переработки пищи. Он же содержит вещества, которые служат питательной средой для полезных бактерий. Это помогает стабильной работе кишечника и общему ощущению комфорта в животе.

Не нагружает сердечно-сосудистую систему. Не повышает артериальное давление, не провоцирует учащённое сердцебиение и не создаёт дополнительной нагрузки на сосуды. Подходит людям, которые чувствительны к кофеину или уже сталкивались с неприятными реакциями.

Мягко воздействует на нервную систему. Напиток не стимулирует резко, а действует более спокойно. Он не вызывает перевозбуждения, тревожности или раздражительности.

Поддерживает пищеварение. Растительный «кофе» способствует комфортному перевариванию пищи. Он улучшает аппетит, снижает ощущение тяжести после еды и в целом делает процесс пищеварения легче. Также он реже вызывает изжогу и раздражение желудка.

Стимулирует выработку желчи. За счёт этого пища усваивается проще, особенно если рацион содержит тяжёлые или жирные блюда.

Поддерживает стабильный уровень энергии. Не даёт резкого подъёма, но и не вызывает резкого спада. Энергия распределяется более равномерно в течение дня. Удивительно, однако это помогает снижать тягу к частым перекусам и сладкому.

Обеспечивает антиоксидантную защиту. Содержит природные соединения, которые помогают снижать негативное влияние внешних факторов на организм. Это скорее фоновый эффект, но он важен при регулярном употреблении.

Обладает слабым мочегонным эффектом. Способствует выведению лишней жидкости из организма. Уменьшает отёчность и создаёт ощущение лёгкости.

Может ли навредить напиток?

Кофе из одуванчиков подходит не всем. Есть ситуации, когда его лучше не пить вовсе. Например:

если у вас есть аллергия на растения вроде ромашки или амброзии — стоит быть осторожнее. Одуванчик относится к той же группе, и реакция может быть неожиданной;

если есть проблемы с желчным пузырём, особенно камни — это уже серьёзно. Напиток стимулирует движение желчи, а это не всегда безопасно;

при обострениях гастрита или язвы тоже лучше не экспериментировать. Несмотря на мягкость, горечь может раздражать слизистую.

Оптимальная дозировка – одна-две чашки в день (по 200-250 мл). Этого достаточно, чтобы получить пользу без лишней нагрузки на организм. При хорошей переносимости допустимо до двух чашек, но превышать объём нежелательно. При избытке возможны:

дискомфорт со стороны желудка;

послабляющий эффект;

газообразование.

Лучше не пить такой отвар натощак. Не следует делать его слишком концентрированным, и всегда ориентируйтесь на индивидуальную реакцию организма.

Как подготовить корни для кофе?

Проще всего делать отвар из купленного порошка. Однако аптечные или магазинные варианты не всегда так полезны, как самодельный напиток.

Собирайте корни осенью. Именно в это время в них накапливается максимальная концентрация полезных веществ. Очень важно место сбора – никакой городской обочины или двора у дороги. Лучше всего искать корни в полях или хотя бы в дачных массивах. Дальше корешки нужно хорошо промыть, очистить от земли, нарезать на небольшие кубики и высушить. Следующий этап — обжарка:

разложите кусочки в один слой на противне, чтобы они не лежали кучей; обжаривайте в духовке при температуре около 160-180°C, периодически перемешивая, чтобы они не подгорали; процесс занимает в среднем 30 минут, но ориентироваться нужно не столько на время, сколько на внешний вид и запах; корни должны стать тёмно-коричневыми, сухими и начать пахнуть чем-то средним между кофе и карамелью; если появился резкий, жжёный запах — вы уже пережарили, такой продукт будет горчить. Лучше слегка недожарить, чем передержать. Недостаток обжарки даст более мягкий вкус, а вот перегоревшие корни уже не исправить; после обжарки дайте корням полностью остыть — это важно для вкуса и последующего измельчения. Только затем перемалывайте.

Есть и альтернативный способ — на сковороде. В этом случае обжарка проходит быстрее, однако требует постоянного контроля: огонь должен быть умеренным, а перемешивать нужно почти непрерывно.

После этого корни нужно измельчить в кофемолке или любым удобным способом. Получается порошок, с которым уже можно работать как с обычным кофе.

Как правильно приготовить кофе из одуванчиков?

Мы берём во внимание базовый рецепт, но его можно изменить по своему усмотрению.

Приготовление занимает: 10-13 минут.

Количество порций: 2 порции.

Калорийность (порция): около 10-15 ккал.

Белки (порция): 0,3 г.

Жиры (порция): 0,1 г.

Углеводы (порция): 2-3 г (учтены только одуванчики и вода).

Список ингредиентов:

порошок из обжаренных корней одуванчика — 3-4 ч. л.;

вода — 400 мл.;

сахар или мёд — по вкусу;

молоко или сливки — по желанию.

Способ приготовления

Порошок из одуванчика залейте горячей водой, доведите до лёгкого кипения и варите на слабом огне пять-семь минут. Затем снимите с огня и дайте настояться ещё три-пять минут, после чего процедите напиток через мелкое сито или фильтр. Перед подачей при необходимости добавьте сахар, мёд, молоко или сливки по вкусу.

Если вы заядлый кофеман, такой напиток вам не понравится. По крайней мере первое время. Для привыкания к новому составу сначала можно смешивать порошок одуванчиков и настоящий кофе в пропорции 1:1. В дальнейшем количество кофе нужно снижать. Отвар из корней без кофеина намного полезнее. А привыкнуть к новому вкусу можно постепенно.

