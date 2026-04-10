Быстрый, творожный, шоколадный: семь рецептов куличей

Пасха — главный праздник православной традиции, и ее главное угощение — кулич. Он представляет собой высокий сдобный хлеб, который прошел длинный путь: от языческих обрядов, связанных с плодородием и приходом весны, до символа Воскресения Христова.

Еще в дохристианские времена пекли ритуальный хлеб цилиндрической формы — он символизировал обновление жизни. Позже традиция изменилась, но не исчезла. По преданию, после Воскресения Христос приходил к апостолам во время трапез, и для него оставляли хлеб в центре стола. Так появился артос — освященный хлеб, который раздавали верующим.

Со временем в каждой семье начали печь свой праздничный хлеб. Так появился кулич — его название происходит от греческого слова kollikion, означающего круглый хлеб. Сегодня он символизирует новую жизнь, радость и сам праздник Пасхи. Несмотря на репутацию сложной выпечки, кулич можно приготовить дома. Но только, если понимать процесс и не пропускать важные детали.

Классический кулич на молоке

Ингредиенты

Молоко — 250 мл.

Мука — 500-550 г.

Сахар — 150 г.

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 100 г.

Дрожжи сухие — 7 г.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Изюм — 100 г.

Соль — 1 щепотка.

Приготовление

Молоко подогрейте до теплого состояния, добавьте дрожжи, 1 ст.л. сахара и 2-3 ст.л. муки. Перемешайте до однородности и оставьте опару на 10-15 минут. Пока подходит опара, подготовьте основную массу. Яйца взбейте с оставшимся сахаром до светлой, слегка пышной консистенции. Добавьте мягкое сливочное масло и тщательно перемешайте. Введите ванильный сахар и щепотку соли. Соедините яичную смесь с опарой. Постепенно начинайте добавлять муку. Вымешивайте тесто руками не менее 10-15 минут.

Накройте миску полотенцем и уберите в теплое место без сквозняков. Через 1-1,5 часа тесто должно увеличиться примерно вдвое. Изюм залейте горячей водой на 10 минут, затем хорошо обсушите. Вмешайте его в тесто аккуратно, чтобы не разрушить структуру. Разложите тесто по формам, заполняя их примерно на треть. Оставьте формы в тепле на 30-40 минут.

Выпекайте куличи в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут. Если верх начинает слишком быстро румяниться, накройте его фольгой. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Готовые куличи остудите на боку, чтобы они не осели, затем украсьте.

Быстрый кулич на кефире без дрожжей

Ингредиенты

Кефир — 200 мл.

Мука — 300 г.

Сахар — 120 г.

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 80 г.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Изюм — 70 г.

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром до растворения крупинок. Добавьте растопленное, но не горячее масло и кефир комнатной температуры. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую часть. Тесто должно получиться густым, но текучим — как очень плотная сметана. Изюм предварительно замочите, обсушите и добавьте в тесто. Перемешайте, чтобы он распределился равномерно. Форму смажьте маслом или застелите пергаментом. Заполните тестом примерно на 2/3. Выпекайте при 180°C около 40-45 минут. Важно не открывать духовку первые 25 минут, иначе кулич может осесть. После выпечки дайте куличу полностью остыть и можно приступать к украшению.

Творожный кулич

Ингредиенты

Творог — 300 г.

Мука — 400-450 г.

Сахар — 150 г.

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 100 г.

Молоко — 120 мл.

Дрожжи сухие — 7 г.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Изюм — 80 г.

Приготовление

Сначала подготовьте опару: теплое молоко смешайте с дрожжами, 1 ст.л. сахара и небольшим количеством муки. Оставьте на 10-15 минут до появления пенной шапки. Творог протрите через сито или пробейте блендером. Яйца взбейте с сахаром до светлой массы, добавьте мягкое сливочное масло и ванильный сахар. Затем вмешайте творог — масса должна стать кремовой. Соедините творожную смесь с опарой. Постепенно добавляйте муку и замешивайте тесто. Накройте тесто и оставьте в тепле на 1-1,5 часа. Оно должно увеличиться примерно вдвое.

Изюм замочите, обсушите и аккуратно вмешайте в тесто. Разложите тесто по формам на треть объема и дайте подняться еще 30-40 минут. Выпекайте кулич при 180°C около 40-45 минут. Творожный кулич получается более влажным, поэтому важно хорошо его остудить перед разрезанием.

Кулич на сливках

Ингредиенты

Сливки 20% — 250 мл.

Мука — 500-550 г.

Сахар — 150 г.

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 100 г.

Дрожжи — 7 г.

Соль — щепотка.

Приготовление

Сливки немного подогрейте, добавьте дрожжи, немного сахара и муки. Оставьте опару на 10-15 минут. В это время яйца взбейте с сахаром, добавьте мягкое масло. Соедините смесь с опарой. Постепенно вводите муку. Тесто должно получиться мягким, гладким и чуть жирным на ощупь. Вымешивайте не менее 10-15 минут Оставьте тесто подниматься в теплом месте на 1,5 часа. После первого подъема обомните тесто, разложите по формам и дайте подняться еще раз. Выпекайте при 180°C около 40 минут. Кулич получится очень мягким и долго не черствеет.

Кулич с курагой и сухофруктами

Ингредиенты

Мука — 500 г.

Молоко — 250 мл.

Сахар — 150 г.

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 100 г.

Курага и сухофрукты — 120 г.

Дрожжи — 7 г.

Приготовление

Курагу и сухофрукты залейте горячей водой на 10-15 минут, затем обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Приготовьте опару из молока, дрожжей и сахара, как было описано в предыдущих рецептах. Яйца взбейте с сахаром, добавьте масло, затем соедините с опарой. Замесите тесто, постепенно добавляя муку. Оно должно быть мягким и эластичным. После первого подъема вмешайте сухофрукты. Делайте это аккуратно. Разложите тесто по формам, дайте подняться и выпекайте при 180°C около 40-45 минут.

Шоколадный кулич

Ингредиенты

Мука — 450 г.

Какао — 3 ст. л.

Молоко — 250 мл.

Сахар — 150 г.

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 100 г.

Дрожжи — 7 г.

Приготовление

Смешайте муку с какао, чтобы порошок распределился равномерно. Приготовьте опару, как в рецептах выше. Яйца взбейте с сахаром, добавьте размягченное сливочное масло. Соедините с опарой и сухой какао-смесью. Замесите тесто. Оно будет чуть плотнее обычного из-за какао — это нормально. Оставьте тесто подниматься на 1,5-2 часа. Шоколадное тесто поднимается медленнее. Разложите по формам, дайте подняться еще раз и выпекайте около 40 минут. Важно не пересушить — внутри кулич должен остаться мягким.

Кулич со сгущенным молоком

Ингредиенты

Сгущенное молоко — 200 г.

Мука — 400-450 г.

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 100 г.

Молоко — 100 мл.

Дрожжи — 7 г.

Приготовление

Сделайте опару из молока и дрожжей точно также, как было расписано в предыдущих рецептах. Яйца взбейте, добавьте сгущенку и мягкое масло. Соедините с опарой. Постепенно вводите муку и замешивайте тесто. Оно получится более плотным из-за сгущенного молока. Вымешивайте тесто дольше обычного — около 15 минут. Это важно для структуры. Оставьте подниматься на 2 часа. Тесто должно хорошо увеличиться в размере. Разложите его по формам, дайте подняться и выпекайте при 180°C около 35-40 минут.