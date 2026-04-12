Сколько могут храниться сваренные на Пасху яйца

Врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова рассказала, что сваренные вкрутую яйца могут храниться не более семи дней.

В быту яйца, сваренные вкрутую, при условии неповрежденной скорлупы могут храниться не более семи дней. Однако важно помнить: чем раньше вы их съедите, тем ниже риск пищевого отравления, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, согласно санитарным требованиям в общественном питании, вареные яйца могут храниться в холодильнике не более 36 часов, передает ТАСС.

Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой рассказал, что скорлупу от пасхальных яиц и крошки от кулича можно выбрасывать. По его словам, они не являются святыней.

