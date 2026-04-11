Шеф-повар поделился рецептом авторского кулича с тремя видами шоколада

Шеф-повар ресторана MAMAICALE, герой третьего сезона документального сериала «Тонкий вкус» Андрей Кошкодан поделился с «Газетой.Ru» авторским вариантом классического итальянского панеттоне — пасхального кулича.

Этот десерт с воздушным сливочным тестом дополнен тремя видами бельгийского шоколада, мадагаскарской ванилью, вишней, выдержанной в французском ликере, и обжаренными лепестками миндаля.

Приготовление начинается с начинки: вишню заливают французским вишневым ликером и выдерживают 6–12 часов. Затем ее тщательно обсушивают.

Для теста смешивают молоко, яичные желтки, сахар, соль и семена ванили. Добавляют дрожжи и сильную муку (тип 00) и замешивают мягкое тесто. Кошкодан советует вымешивать тесто до гладкости и эластичности, постепенно добавляя холодное сливочное масло (82,5%). Тесто должно стать шелковистым и тянуться тонкой пленкой.

После этого тесто накрывают и оставляют на ферментацию на 10–12 часов при температуре 24–25°C. За это время оно увеличивается в объеме минимум вдвое. Затем тесто делят на порции по 500–600 г, округляют и перекладывают в формы. Формы с тестом оставляют расстаиваться на 1–1,5 часа при 28°C, пока тесто не заполнит их почти полностью.

Выпекают панеттоне 35–40 минут при 150°C. Готовый панеттоне переворачивают вверх дном и полностью остужают – так сохраняется его воздушная структура.