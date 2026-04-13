Как выбрать качественные куриные яйца

Куриное яйцо — не просто завтрак, а почти аптека. Красноярский Роспотребнадзор раскрыл секреты выбора самого полезного продукта в холодильнике.

В ведомстве напомнили: в каждом яйце — порядка 13 граммов легкоусвояемого белка, который укрепляет мышцы, кости, регулирует давление и даже помогает контролировать вес. А ещё там есть холин для нервов и антиоксиданты (лютеин, селен), тормозящие старение зрения.

Чтобы получить максимум пользы, специалисты советуют проверять маркировку, срок годности и целостность скорлупы — никаких трещин, грязи или следов крови быть не должно.

Хранить продукт лучше в холодильнике на отдельной полке, а не в дверце, избегая перепадов температур. Эксперты также предупреждают: сырые яйца и глазунья требуют осторожности при употреблении.