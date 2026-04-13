Развеяны пять главных мифов о растворимом кофе

Растворимый кофе за десятилетия оброс множеством мифов — от отсутствия кофеина до канцерогенной опасности. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета в беседе с URA.RU объяснили, что в этих утверждениях правда, а что — преувеличение.

Миф №1. В растворимом кофе нет кофеина. Кофеин — устойчивое вещество, которое не разрушается при температурах, используемых в производстве. В стандартной чашке растворимого кофе (150 мл) содержится 60-65 мг кофеина. Для сравнения: в эспрессо — 100-120 мг, в фильтр-кофе — 80-100 мг…

Миф №2. Растворимый кофе делают из отходов и химии. Зёрна обжаривают, измельчают, заваривают под давлением, получая концентрированный экстракт, который затем сушат. Самый качественный способ — сублимационная сушка (заморозка с последующим испарением льда в вакууме), позволяющая сохранить максимум свойств зерна. Миф о «тотальной химии» — преувеличение, основанное на проблеме недобросовестных производителей. Главное правило: выбирать проверенные бренды и внимательно изучать состав.

Миф №3. Растворимый кофе вреднее для желудка, чем молотый. Все наоборот: у растворимого кофе кислотность ниже, чем у молотого, поскольку в процессе производства часть кислот разрушается. Поэтому люди с чувствительным желудком переносят его легче. Главное не пить кофе натощак.

Миф №4. Растворимый кофе вызывает рак. В растворимом кофе действительно содержится акриламид — вещество, выделяющееся при обжарке. Однако, по словам кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, чтобы концентрация достигла опасного уровня, нужно выпивать семь-восемь пакетиков в день или употреблять кофе непрерывно в течение 20-25 часов. Более того, исследования показывают, что умеренное потребление кофе, наоборот, связано со снижением риска рака печени и простаты.

Миф №5. Растворимый кофе «пустой» — в нём нет антиоксидантов. Растворимый кофе содержит фенольные соединения и флавоноиды — мощные антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса. На грамм продукта растворимого кофе может быть даже больше антиоксидантов, чем в молотом, хотя из-за меньшей дозировки на чашку итоговое количество бывает ниже.