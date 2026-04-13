Диетолог развеял мифы о шашлыке

О том, как выбрать мясо для шашлыка и сколько жареного мяса можно съесть, рассказала главный внештатный специалист по диетологии минздрава Республики Крым Виктория Гаврилова. Советы специалиста приводит контент-партнер "РГ" "Крымская газета".

© РИА Новости

В мясе содержатся насыщенные жиры, но отечественная медицина не запрещает их потребление. Конечно, если каждый день съедать больше 250 граммов такого блюда, то создастся повышенная нагрузка на органы пищеварения и увеличится риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Диетолог отмечает, что сейчас основной причиной смерти и ухудшения трудоспособности людей являются инфаркты и инсульты.

Однако полный отказ от мяса тоже плохо влияет на человека. Наш желудочно-кишечный тракт вырабатывает большое количество ферментов для переваривания белков растительного и животного происхождения, жиров и углеводов.

Диетолог предупреждает, что исключение из рациона групп продуктов может привести к дефицитам. Так, например, если человек придерживается зерновой диеты, то он столкнется с недостатком легкоусвояемого полноценного белка. В нем содержится большое количество аминокислот, а их отсутствие навредит мышечной массе.

Потребление исключительно круп также может привести к нехватке железа, которое лучше усваивается из красного мяса и субпродуктов. Такой рацион, замечает эксперт, повышает риск возникновения остеопороза, потому что в крупах содержится много фитатов — источников фосфора.

Нормой шашлыка для взрослого человека является 300 граммов. Большее количество вызовет повышенную нагрузку на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу.

Эксперт отмечает, что для жарки стоит выбирать мясо без жировых прожилок. А также надо задуматься о составе маринада. Например, вместо жирных майонезных соусов и тех, в которых содержится много сахара, лучше выбрать соусы на основе томатов или томатной пасты. Кроме того, их можно приготовить самостоятельно, и тогда вы точно будете уверены в составе. Также диетолог советует присмотреться к соусам на основе кисломолочных продуктов или различных фруктов и ягод, например ткемали.

С мясом идеально сочетаются свежие овощи. Они станут хорошей разгрузкой для печени и желудочно-кишечного тракта, добавила эксперт.