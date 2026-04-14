Как правильно выбирать и хранить рыбу

Далеко не каждый знает, как выбрать качественную рыбу и как правильно ее хранить, чтобы она не потеряла вкус и свои полезные свойства. На что обращать внимание при покупке рыбы, а также о том, как хранить ее безопасно, рассказал «Вечерней Москве» руководитель закупки рыбной продукции проекта «Москва — на волне» Дмитрий Пензев.

На что смотреть при выборе рыбы в магазине

Оценивая охлажденную рыбу, необходимо обращать внимание на несколько вещей, отметил эксперт.

У свежей рыбы глаза обычно выпуклые, блестящие и влажные, жабры — ярко-розовые или красные, без слизи, с чистым запахом моря или свежего огурца. Чешуя блестит и плотно сидит: это можно проверить, нажав пальцем на тушку — ямка обычно быстро исчезает.

— Запах аммиака или серые, покрытые слизью жабры — сигнал, что такую рыбу брать нельзя, — предупредил Пензев.

У замороженной рыбы важно смотреть на цвет тушки: он должен быть равномерным, без желтых или темных пятен. Ледяная глазурь должна быть тонкой, а не лежать толстым панцирем. Трещины на поверхности или снег внутри упаковки говорят о том, что рыбу замораживали повторно. Если запах у такой рыбы практически отсутствует — это хороший знак.

Как правильно хранить разные виды рыбы дома

Свежая и охлажденная рыба требует бережного обращения. Хранить ее нужно только в самой холодной зоне холодильника при температуре от –2°C до +2°C. Для подготовки к хранению эксперт советует придерживаться нескольких правил:

Необходимо удалить жабры, но лучше не мыть рыбу, так как лишняя влага ускоряет порчу.

Далее рекомендуется завернуть тушку во влажную ткань или пергамент.

Срок хранения такого вида продукции составляет до двух суток, но лучше готовить рыбу в день покупки или на следующий максимум.

По словам эксперта, с замороженной рыбой все иначе. Оптимальный режим морозилки: –18°C и ниже. Срок хранения напрямую зависит от вида рыбы:

Нежирные сорта (треска, судак или минтай) — от шести до восьми месяцев.

Жирные сорта (лосось, скумбрия или сельдь) — не дольше двух–трех месяцев, иначе жир начинает прогоркать, и вкус портится.

Филе и фарш вне зависимости от вида — не дольше двух–трех месяцев.

После разморозки рыбу рекомендуется хранить только в холодильнике при температуре от +2°C до +4°C и не дольше 24 часов. Лучше всего приготовить ее в тот же день.

Какой способ разморозки правильный, а какой портит рыбу

Самый подходящий метод — медленный. Для этого нужно переложить рыбу из морозилки на нижнюю полку холодильника, где температура составляет от +2°C до +4°C, и оставить на 12–24 часа в зависимости от размера тушки. Если времени мало, можно использовать ускоренный способ: поместить рыбу в герметичный пакет и опустить в холодную воду, меняя ее каждые полчаса. Этот способ тоже рабочий и не портит продукт.

Не стоит размораживать рыбу в горячей воде, оставлять при комнатной температуре или в микроволновке, иначе рыба становится резиновой и сухой.

— С точки зрения безопасности замораживать рыбу повторно — рискованно, потому что при оттаивании бактерии активизируются, а при повторной заморозке они не все погибают. Что касается вкуса и текстуры, то повторная заморозка — это катастрофа: мясо теряет сок, становится сухим, рыхлым и практически безвкусным. Правило работает без исключений: разморозили — готовьте, повторно в морозилку дорога закрыта, — пояснил собеседник «ВМ».

Важно помнить, что правильный выбор рыбы, соблюдение условий хранения и аккуратная разморозка позволяют сохранить вкус, пользу и безопасность продукта.

По данным сервиса доставки «Купер», популярность рыбной продукции у россиян растет: в 2025 году количество заказов выросло на 5 процентов относительно прошлого года. Чаще всего рыбу покупают женщины (73 процента заказов) и клиенты 35–44 лет. Через поиск чаще всего ищут: форель (10 процентов), лосось (7 процентов), сельдь (6 процентов), горбушу (5 процентов) и минтай (4 процента).

