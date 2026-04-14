«Повторная заморозка — это катастрофа»: как правильно выбирать и хранить рыбу
Далеко не каждый знает, как выбрать качественную рыбу и как правильно ее хранить, чтобы она не потеряла вкус и свои полезные свойства. На что обращать внимание при покупке рыбы, а также о том, как хранить ее безопасно, рассказал «Вечерней Москве» руководитель закупки рыбной продукции проекта «Москва — на волне» Дмитрий Пензев.
На что смотреть при выборе рыбы в магазине
Оценивая охлажденную рыбу, необходимо обращать внимание на несколько вещей, отметил эксперт.
У свежей рыбы глаза обычно выпуклые, блестящие и влажные, жабры — ярко-розовые или красные, без слизи, с чистым запахом моря или свежего огурца. Чешуя блестит и плотно сидит: это можно проверить, нажав пальцем на тушку — ямка обычно быстро исчезает.
— Запах аммиака или серые, покрытые слизью жабры — сигнал, что такую рыбу брать нельзя, — предупредил Пензев.
У замороженной рыбы важно смотреть на цвет тушки: он должен быть равномерным, без желтых или темных пятен. Ледяная глазурь должна быть тонкой, а не лежать толстым панцирем. Трещины на поверхности или снег внутри упаковки говорят о том, что рыбу замораживали повторно. Если запах у такой рыбы практически отсутствует — это хороший знак.
Как правильно хранить разные виды рыбы дома
Свежая и охлажденная рыба требует бережного обращения. Хранить ее нужно только в самой холодной зоне холодильника при температуре от –2°C до +2°C. Для подготовки к хранению эксперт советует придерживаться нескольких правил:
- Необходимо удалить жабры, но лучше не мыть рыбу, так как лишняя влага ускоряет порчу.
- Далее рекомендуется завернуть тушку во влажную ткань или пергамент.
- Срок хранения такого вида продукции составляет до двух суток, но лучше готовить рыбу в день покупки или на следующий максимум.
По словам эксперта, с замороженной рыбой все иначе. Оптимальный режим морозилки: –18°C и ниже. Срок хранения напрямую зависит от вида рыбы:
- Нежирные сорта (треска, судак или минтай) — от шести до восьми месяцев.
- Жирные сорта (лосось, скумбрия или сельдь) — не дольше двух–трех месяцев, иначе жир начинает прогоркать, и вкус портится.
- Филе и фарш вне зависимости от вида — не дольше двух–трех месяцев.
После разморозки рыбу рекомендуется хранить только в холодильнике при температуре от +2°C до +4°C и не дольше 24 часов. Лучше всего приготовить ее в тот же день.
Какой способ разморозки правильный, а какой портит рыбу
Самый подходящий метод — медленный. Для этого нужно переложить рыбу из морозилки на нижнюю полку холодильника, где температура составляет от +2°C до +4°C, и оставить на 12–24 часа в зависимости от размера тушки. Если времени мало, можно использовать ускоренный способ: поместить рыбу в герметичный пакет и опустить в холодную воду, меняя ее каждые полчаса. Этот способ тоже рабочий и не портит продукт.
Не стоит размораживать рыбу в горячей воде, оставлять при комнатной температуре или в микроволновке, иначе рыба становится резиновой и сухой.
— С точки зрения безопасности замораживать рыбу повторно — рискованно, потому что при оттаивании бактерии активизируются, а при повторной заморозке они не все погибают. Что касается вкуса и текстуры, то повторная заморозка — это катастрофа: мясо теряет сок, становится сухим, рыхлым и практически безвкусным. Правило работает без исключений: разморозили — готовьте, повторно в морозилку дорога закрыта, — пояснил собеседник «ВМ».
Важно помнить, что правильный выбор рыбы, соблюдение условий хранения и аккуратная разморозка позволяют сохранить вкус, пользу и безопасность продукта.
По данным сервиса доставки «Купер», популярность рыбной продукции у россиян растет: в 2025 году количество заказов выросло на 5 процентов относительно прошлого года. Чаще всего рыбу покупают женщины (73 процента заказов) и клиенты 35–44 лет. Через поиск чаще всего ищут: форель (10 процентов), лосось (7 процентов), сельдь (6 процентов), горбушу (5 процентов) и минтай (4 процента).
Самой подешевевшей рыбой на российских прилавках с начала 2026 года оказалась пикша. Сейчас килограмм в оптовом сегменте стоит около 350 рублей. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, чем полезна пикша и как ее правильно готовить.