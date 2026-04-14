Не сорняки, а суперфуд: что приготовить из одуванчиков и крапивы

Перезимовали, хвала небесам — и это значит, что буквально под ногами растут первые зеленые листочки, которые могут быть настоящей витаминной бомбой. И это значит, что пора вспомнить рецепты наших бабушек, по которым можно приготовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.

Молодая крапива — это почти концентрат полезных веществ после зимы. В ней много железа, витамина C, витаминов группы B, а также магния и кальция. Она поддерживает уровень энергии, помогает при усталости и мягко включает обмен веществ. Плюс крапива хорошо влияет на кровь и может помогать при легкой анемии. И еще важный момент — она работает как натуральное противовоспалительное, что особенно актуально, когда организм только выходит из зимней спячки.

Одуванчики не менее полезны. Листья помогают пищеварению, стимулируют работу печени и желчного пузыря, а значит — улучшают общее самочувствие и состояние кожи. В них много горечей, которые запускают правильную работу ЖКТ, а также витамины A и C. Шеф-повар Руслан Миронов рассказал, что приготовить из молодой зелени.

Весенний салат с одуванчиками и крапивой

Ингредиенты

Листья одуванчика (молодые) — горсть.

Крапива (молодая) — горсть.

Огурец — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Оливковое масло — 1-2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Крапиву обдать кипятком и сразу остудить, чтобы убрать жгучесть, затем мелко нарезать. Листья одуванчика при необходимости вымочить 10-15 минут в холодной воде, чтобы убрать горечь, обсушить и нарезать. Огурец нарезать тонкими ломтиками, яйца сварить вкрутую и нарезать. Смешать все ингредиенты, заправить оливковым маслом и лимонным соком, слегка посолить и аккуратно перемешать.

Зеленый суп с крапивой и одуванчиком

Ингредиенты

Крапива — горсть.

Листья одуванчика — горсть.

Картофель — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Вода или бульон — 1 л.

Соль — по вкусу.

Сметана — для подачи.

Приготовление

Лук и морковь мелко нарезать и слегка обжарить на сковороде до мягкости. Картофель нарезать кубиками и варить в воде или бульоне до полуготовности, затем добавить зажарку. Крапиву обдать кипятком, нарезать, листья одуванчика подготовить и также нарезать. Добавить зелень в суп за 5-7 минут до готовности, посолить. Подавать горячим со сметаной.

Песто из крапивы и одуванчика

Ингредиенты

Крапива — горсть.

Листья одуванчика — горсть.

Чеснок — 1 зубчик.

Орехи (грецкие или кедровые) — 30 г.

Оливковое масло — 3-4 ст. л.

Сыр твердый — 30 г.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Крапиву обдать кипятком и обсушить. Листья одуванчика подготовить, чтобы убрать лишнюю горечь. В блендере измельчить зелень, чеснок, орехи и сыр до однородной массы. Постепенно добавить оливковое масло до нужной консистенции, посолить. Использовать как соус к пасте, овощам или даже хлебу.

Зеленый омлет с крапивой и одуванчиком

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Крапива — горсть.

Листья одуванчика — горсть.

Молоко — 2 ст. л.

Соль — по вкусу.

Масло сливочное — 1 ч. л.

Приготовление

Крапиву обдать кипятком и мелко нарезать, листья одуванчика подготовить и также нарезать. Яйца взбить с молоком и солью. На сковороде растопить масло, добавить зелень и слегка прогреть, затем залить яичной смесью. Готовить на слабом огне до схватывания, накрыв крышкой.

Травяной напиток с одуванчиком и крапивой

Ингредиенты

Крапива — небольшая горсть.

Листья одуванчика — небольшая горсть.

Любая другая зелень по вкусу — небольшая горсть.

Мед — 1 ч. л.

Лимон — по вкусу.

Вода — 500 мл.

Приготовление

Крапиву и листья одуванчика обдать кипятком, затем залить горячей водой и настоять 10-15 минут. Пробить блендером вместе с другой зеленью, добавить мед и немного лимонного сока. Подавать охлажденным.