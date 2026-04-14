Протоиерей объяснил, что делать с оставшимися после Пасхи куличами и яйцами

Освященные к Пасхе куличи и яйца нельзя выбрасывать, чтобы не осквернять имени Божьего. Об этом «Вечерней Москве» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

По его словам, желательно успеть съесть все освященные пасхальные продукты вовремя, но если сделать этого не удалось, нужно утилизировать их по определенной методике.

«Когда человек выбрасывает куличи или яйца в мусор, это приравнивается к осквернению имени Божьего. Чтобы избежать этого, для начала нужно снять скорлупу и наклейки с церковной атрибутикой (храмами, крестами, надписями "Христос Воскресе") и сжечь их. Если яйца уже не пригодны в пищу, их лучше закопать. В некоторых случаях скорлупу с пасхальных яиц применяют и в качестве удобрения для почвы, закапывая в землю. Но если у человека нет возможности сделать это, без наклеек их можно утилизировать и в мусор», — объяснил протоиерей.

Оставшиеся пасхальные куличи собеседник «ВМ» порекомендовал засушить и скормить птицам.

