Десять рецептов роти

Роти — традиционные пресные лепешки родом из Индии, а также из кухонь Пакистана, Шри-Ланки, Непала и стран Карибского бассейна, куда их завезли индийские мигранты. В классическом варианте роти готовят из цельнозерновой муки и воды, без дрожжей и закваски. Тесто раскатывается в тончайший круг и обжаривается на сухой сковороде или открытом огне. В отличие от пышного наан, роти остаются тонкими, слоистыми и эластичными, поэтому их удобно сворачивать и есть руками, макая в соусы или заворачивая начинку.

© Freepik

В последнее время роти обрели новую волну популярности. Причина — в их нейтральном вкусе, который прекрасно сочетается и с солеными, и со сладкими начинками. В соцсетях завирусились рецепты роти-конвертов с яйцом, сыром, авокадо и даже шоколадно-ореховой пастой Нутеллой. Роти удобнее тортильи, полезнее слоеного теста и способны надолго насытить (правда, лепешки достаточно калорийные, это стоит учитывать). Мы собрали для вас 10 классных рецептов с лепешками, которые подойдут как на завтрак, так и обед, ужин и перекус.

Роти с яйцом пашот и авокадо

Ингредиенты

Лепешки роти — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Авокадо — 1 шт.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Хлопья чили (по желанию) — 1 щепотка.

Зелень (кинза или укроп) — 2 веточки.

Соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Авокадо разомните вилкой с лимонным соком, солью и перцем до состояния пасты. Отварите яйца пашот: доведите воду с 1 ст. л. уксуса до кипения, сделайте воронку ложкой, аккуратно вбейте яйцо и варите 3 минуты. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Нанесите пасту из авокадо на каждую лепешку, сверху выложите яйцо пашот, посыпьте чили и рубленой зеленью. Сверните роти конвертом или подавайте открытым.

Роти с творожным сыром и копченым лососем

Ингредиенты

Лепешки роти — 2 шт.

Творожный сыр — 100 г.

Копченый лосось — 80 г.

Огурец свежий — 1/2 шт.

Укроп — 3 веточки.

Лимонная цедра — 1/2 ч. л.

Каперсы (по желанию) — 1 ч. л.

Приготовление

Творожный сыр смешайте с мелко рубленым укропом и лимонной цедрой. Огурец нарежьте тонкими слайсами. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Равномерно намажьте сырную смесь, сверху выложите слайсы огурца, затем кусочки лосося и каперсы. Сложите роти пополам или сверните рулетом. Подавайте сразу, пока лепешка не размякла.

Роти с бананом и арахисовой пастой

Ингредиенты

Лепешки роти — 2 шт.

Банан — 1 шт.

Арахисовая паста — 3 ст. л.

Мед или кленовый сироп — 1 ст. л.

Корица молотая — 1/2 ч. л.

Семена чиа (по желанию) — 1 ч. л.

Приготовление

Банан нарежьте кружочками. Лепешки роти разогрейте на сковороде. Намажьте каждую лепешку арахисовой пастой, сверху выложите бананы, полейте медом, посыпьте корицей и семенами чиа. Сверните роти в трубочку или сложите треугольником. Можно еще чуть-чуть обжарить на сухой сковороде по 30 секунд с каждой стороны для хруста.

Роти с пряным картофелем

Ингредиенты

Лепешки роти — 2 шт.

Картофель отварной — 2 шт.

Лук репчатый — 1/2 шт.

Куркума — 1/4 ч. л.

Гарам масала — 1/2 ч. л.

Имбирь свежий (тертый) — 1 ч. л.

Зелень кориандра — 2 ст. л.

Соль, масло растительное — по вкусу.

Приготовление

Картофель разомните в пюре. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до золотистого цвета, добавьте имбирь, куркуму и гарам масалу, прогрейте 30 секунд. Смешайте с картофелем и рубленым кориандром, посолите. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Выложите начинку на половину лепешки, накройте второй половиной и слегка прижмите. Обжарьте на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

Роти со шпинатом и фетой

Ингредиенты

Лепешки роти — 2 шт.

Шпинат свежий — 100 г.

Фета — 80 г.

Чеснок — 1 зубчик.

Мускатный орех — щепотка.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Черный перец — по вкусу.

Приготовление

Чеснок мелко порубите, обжарьте на оливковом масле 30 секунд, добавьте шпинат и тушите 1-2 минуты до уменьшения объема. Фету раскрошите. Смешайте шпинат с фетой, мускатным орехом и перцем. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Выложите начинку на центр, заверните конвертом. Можно подавать как теплыми, так и при комнатной температуре.

Роти с клубникой и маскарпоне

Ингредиенты

Лепешки роти — 2 шт.

Клубника свежая — 150 г.

Маскарпоне — 100 г.

Мед — 2 ч. л.

Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

Мята свежая — 2 листика.

Приготовление

Клубнику нарежьте тонкими слайсами. Маскарпоне смешайте с медом и ванилью до однородности. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Намажьте кремом из маскарпоне, сверху выложите клубнику и листики мяты. Сверните роти пополам или в рулет. Можно подавать сразу, не обжаривая, чтобы сохранить свежесть ягод.

Роти с хумусом и печеным перцем

Ингредиенты

Лепешки роти — 2 шт.

Хумус классический — 100 г.

Перец болгарский — 1 шт.

Руккола — 1 горсть.

Кунжут — 1 ч. л.

Паприка копченая — щепотка

Оливковое масло — 1 ч. л.

Приготовление

Перец запеките целиком в духовке при 200°C до обугливания кожицы (около 20 минут), затем снимите шкурку и нарежьте полосками. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Намажьте хумусом, сверху выложите перец, рукколу, посыпьте кунжутом и копченой паприкой, сбрызните маслом. Сложите пополам и подавайте теплым.

Роти с яблоком и корицей

Ингредиенты

Лепешки роти — 2 шт.

Яблоко кисло-сладкое — 1 шт.

Сливочное масло — 20 г.

Корица — 1/2 ч. л.

Сахар коричневый — 1 ст. л.

Изюм (по желанию) — 1 ст. л.

Грецкие орехи (рубленые) — 1 ст. л.

Приготовление

Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. На сковороде растопите масло, добавьте яблоко, сахар, корицу и изюм, тушите 3-4 минуты до мягкости. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Выложите яблочную начинку на половину лепешки, посыпьте орехами, накройте второй половиной и слегка прижмите. Обжарьте на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

Роти с тунцом и йогуртовым соусом

Ингредиенты

Лепешки роти — 2 шт.

Тунец консервированный в собственном соку — 120-150 г.

Греческий йогурт — 4 ст. л.

Огурец свежий — 1/2 шт.

Укроп рубленый — 1 ст. л.

Чеснок — 1/2 зубчика.

Соль, лимонный сок — по вкусу.

Приготовление

Слейте жидкость с тунца, разомните вилкой. Огурец натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю влагу. Смешайте йогурт с огурцом, рубленым укропом, чесноком (пропущенным через пресс), солью и лимонным соком. Соедините с тунцом. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Выложите начинку на центр, сверните конвертом. Лучше подавать сразу, чтобы лепешка не размякла.

Роти с нутом и шпинатом

Ингредиенты

Лепешки роти — 2 шт.

Нут консервированный — 150 г.

Шпинат замороженный — 100 г.

Лук красный — 1/2 шт.

Кумин (зира) — 1/2 ч. л.

Кокосовое масло — 1 ст. л.

Сок лайма — 1 ч. л.

Кинза — 1 ст. л.

Приготовление

Лук мелко нарежьте, обжарьте на кокосовом масле с кумином до мягкости. Добавьте нут и шпинат (не размораживая), тушите 5 минут до испарения жидкости. В конце добавьте сок лайма и рубленую кинзу. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Выложите начинку на половину лепешки, накройте второй половиной. Можно слегка обжарить на сковороде без масла до легкого хруста.