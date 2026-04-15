Десять рецептов роти

Влюбиться в индийские лепешки роти: 10 простых и сытных рецептов
Роти — традиционные пресные лепешки родом из Индии, а также из кухонь Пакистана, Шри-Ланки, Непала и стран Карибского бассейна, куда их завезли индийские мигранты. В классическом варианте роти готовят из цельнозерновой муки и воды, без дрожжей и закваски. Тесто раскатывается в тончайший круг и обжаривается на сухой сковороде или открытом огне. В отличие от пышного наан, роти остаются тонкими, слоистыми и эластичными, поэтому их удобно сворачивать и есть руками, макая в соусы или заворачивая начинку.
В последнее время роти обрели новую волну популярности. Причина — в их нейтральном вкусе, который прекрасно сочетается и с солеными, и со сладкими начинками. В соцсетях завирусились рецепты роти-конвертов с яйцом, сыром, авокадо и даже шоколадно-ореховой пастой Нутеллой. Роти удобнее тортильи, полезнее слоеного теста и способны надолго насытить (правда, лепешки достаточно калорийные, это стоит учитывать). Мы собрали для вас 10 классных рецептов с лепешками, которые подойдут как на завтрак, так и обед, ужин и перекус.
Роти с яйцом пашот и авокадо
Ингредиенты
- Лепешки роти — 2 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Хлопья чили (по желанию) — 1 щепотка.
- Зелень (кинза или укроп) — 2 веточки.
- Соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление
Авокадо разомните вилкой с лимонным соком, солью и перцем до состояния пасты. Отварите яйца пашот: доведите воду с 1 ст. л. уксуса до кипения, сделайте воронку ложкой, аккуратно вбейте яйцо и варите 3 минуты. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Нанесите пасту из авокадо на каждую лепешку, сверху выложите яйцо пашот, посыпьте чили и рубленой зеленью. Сверните роти конвертом или подавайте открытым.
Роти с творожным сыром и копченым лососем
Ингредиенты
- Лепешки роти — 2 шт.
- Творожный сыр — 100 г.
- Копченый лосось — 80 г.
- Огурец свежий — 1/2 шт.
- Укроп — 3 веточки.
- Лимонная цедра — 1/2 ч. л.
- Каперсы (по желанию) — 1 ч. л.
Приготовление
Творожный сыр смешайте с мелко рубленым укропом и лимонной цедрой. Огурец нарежьте тонкими слайсами. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Равномерно намажьте сырную смесь, сверху выложите слайсы огурца, затем кусочки лосося и каперсы. Сложите роти пополам или сверните рулетом. Подавайте сразу, пока лепешка не размякла.
Роти с бананом и арахисовой пастой
Ингредиенты
- Лепешки роти — 2 шт.
- Банан — 1 шт.
- Арахисовая паста — 3 ст. л.
- Мед или кленовый сироп — 1 ст. л.
- Корица молотая — 1/2 ч. л.
- Семена чиа (по желанию) — 1 ч. л.
Приготовление
Банан нарежьте кружочками. Лепешки роти разогрейте на сковороде. Намажьте каждую лепешку арахисовой пастой, сверху выложите бананы, полейте медом, посыпьте корицей и семенами чиа. Сверните роти в трубочку или сложите треугольником. Можно еще чуть-чуть обжарить на сухой сковороде по 30 секунд с каждой стороны для хруста.
Роти с пряным картофелем
Ингредиенты
- Лепешки роти — 2 шт.
- Картофель отварной — 2 шт.
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Куркума — 1/4 ч. л.
- Гарам масала — 1/2 ч. л.
- Имбирь свежий (тертый) — 1 ч. л.
- Зелень кориандра — 2 ст. л.
- Соль, масло растительное — по вкусу.
Приготовление
Картофель разомните в пюре. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до золотистого цвета, добавьте имбирь, куркуму и гарам масалу, прогрейте 30 секунд. Смешайте с картофелем и рубленым кориандром, посолите. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Выложите начинку на половину лепешки, накройте второй половиной и слегка прижмите. Обжарьте на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.
Роти со шпинатом и фетой
Ингредиенты
- Лепешки роти — 2 шт.
- Шпинат свежий — 100 г.
- Фета — 80 г.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Мускатный орех — щепотка.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Черный перец — по вкусу.
Приготовление
Чеснок мелко порубите, обжарьте на оливковом масле 30 секунд, добавьте шпинат и тушите 1-2 минуты до уменьшения объема. Фету раскрошите. Смешайте шпинат с фетой, мускатным орехом и перцем. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Выложите начинку на центр, заверните конвертом. Можно подавать как теплыми, так и при комнатной температуре.
Роти с клубникой и маскарпоне
Ингредиенты
- Лепешки роти — 2 шт.
- Клубника свежая — 150 г.
- Маскарпоне — 100 г.
- Мед — 2 ч. л.
- Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
- Мята свежая — 2 листика.
Приготовление
Клубнику нарежьте тонкими слайсами. Маскарпоне смешайте с медом и ванилью до однородности. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Намажьте кремом из маскарпоне, сверху выложите клубнику и листики мяты. Сверните роти пополам или в рулет. Можно подавать сразу, не обжаривая, чтобы сохранить свежесть ягод.
Роти с хумусом и печеным перцем
Ингредиенты
- Лепешки роти — 2 шт.
- Хумус классический — 100 г.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Руккола — 1 горсть.
- Кунжут — 1 ч. л.
- Паприка копченая — щепотка
- Оливковое масло — 1 ч. л.
Приготовление
Перец запеките целиком в духовке при 200°C до обугливания кожицы (около 20 минут), затем снимите шкурку и нарежьте полосками. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Намажьте хумусом, сверху выложите перец, рукколу, посыпьте кунжутом и копченой паприкой, сбрызните маслом. Сложите пополам и подавайте теплым.
Роти с яблоком и корицей
Ингредиенты
- Лепешки роти — 2 шт.
- Яблоко кисло-сладкое — 1 шт.
- Сливочное масло — 20 г.
- Корица — 1/2 ч. л.
- Сахар коричневый — 1 ст. л.
- Изюм (по желанию) — 1 ст. л.
- Грецкие орехи (рубленые) — 1 ст. л.
Приготовление
Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. На сковороде растопите масло, добавьте яблоко, сахар, корицу и изюм, тушите 3-4 минуты до мягкости. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Выложите яблочную начинку на половину лепешки, посыпьте орехами, накройте второй половиной и слегка прижмите. Обжарьте на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.
Роти с тунцом и йогуртовым соусом
Ингредиенты
- Лепешки роти — 2 шт.
- Тунец консервированный в собственном соку — 120-150 г.
- Греческий йогурт — 4 ст. л.
- Огурец свежий — 1/2 шт.
- Укроп рубленый — 1 ст. л.
- Чеснок — 1/2 зубчика.
- Соль, лимонный сок — по вкусу.
Приготовление
Слейте жидкость с тунца, разомните вилкой. Огурец натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю влагу. Смешайте йогурт с огурцом, рубленым укропом, чесноком (пропущенным через пресс), солью и лимонным соком. Соедините с тунцом. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Выложите начинку на центр, сверните конвертом. Лучше подавать сразу, чтобы лепешка не размякла.
Роти с нутом и шпинатом
Ингредиенты
- Лепешки роти — 2 шт.
- Нут консервированный — 150 г.
- Шпинат замороженный — 100 г.
- Лук красный — 1/2 шт.
- Кумин (зира) — 1/2 ч. л.
- Кокосовое масло — 1 ст. л.
- Сок лайма — 1 ч. л.
- Кинза — 1 ст. л.
Приготовление
Лук мелко нарежьте, обжарьте на кокосовом масле с кумином до мягкости. Добавьте нут и шпинат (не размораживая), тушите 5 минут до испарения жидкости. В конце добавьте сок лайма и рубленую кинзу. Лепешки роти разогрейте на сухой сковороде. Выложите начинку на половину лепешки, накройте второй половиной. Можно слегка обжарить на сковороде без масла до легкого хруста.