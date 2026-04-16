Кондитер рассказала о тренде на десерты без сахара, глютена и лактозы
При этом остаётся важной «чистота вкуса».
Такой статистикой в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Алёна Аракчеева.
«Такие кондитерские существуют, где либо нет сахара, либо мало, нет глютена, что-то заменили на ореховую муку. Если в меню нет такого десерта — это странно. Если гость приходит и видит только шоколад, сливки, карамель, сахар, и нет десерта, который может позволить себе гость, у которого какие-то особенности, и это уже что-то из ряда вон выходящее, это странно, поэтому меню составляют для всех. Маркетинг задаёт тренды, в кондитерском искусстве это тоже присутствует. В какой-то мере без сахара, без глютена, без лактозы — это тоже тренд. Ещё про тренды — чистота вкуса. Вкус на первом месте. Этот вкус, как правило, монопродуктовый, натуральный. Если в десерте заявлена ягода, нужно её почувствовать в том виде, в каком она есть, а не в ароматизаторе, добавке».