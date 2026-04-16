Шеф-повар поделился рецептом идеального борща

Приготовление настоящего борща — это целое искусство. Шеф-повар Владимир Батов в беседе с «Абзацем» раскрыл рецепт того самого супа «по ГОСТу» с насыщенным вкусом и ярким цветом.

По словам эксперта, всё начинается с бульона. И здесь важно не экономить время.

«Бульон должен вариться на говядине, лучше всего — на косточках. В него обязательно нужно добавить лук, морковку, лавровый лист и душистый перец. Варить такой бульон стоит хотя бы 12 часов на медленном огне, чтобы он сильно не кипел, а все полезные вещества сохранились. Использовать свинину или баранину не советую: такого насыщенного вкуса, как с говядиной, добиться не получится», — поделился Батов.

Однако главная ошибка большинства домашних поваров, по мнению шефа, происходит позже — на этапе закладки овощей. Многие кидают картофель и капусту сразу после зажарки, и это губит блюдо.

Нарезанные капуста и картофель варятся в бульоне отдельно от свёклы, моркови и лука. Если добавить их вместе с овощами, в которые уже положены уксус и томатная паста, картофель останется твёрдым или разварится в кашу. Сначала следует варить картофель до полуготовности и только потом – добавить овощную заправку, объяснил повар.

Отдельный секрет касается цвета. Чтобы борщ получился рубиново-красным, часть свёклы нужно пропустить через соковыжималку и влить этот сок в самом конце приготовления.