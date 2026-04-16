Как правильно приготовить пасту

Многие хозяйки продолжают называть «пастой» обычные макароны с соусом. Но итальянские шеф-повара бы страшно оскорбились таким невежеством. Для них это целая философия со своими нюансами приготовления и вкуса.

Чтобы блюдо получилось действительно вкусным и аутентичным, нужно соблюдать несколько простых, но важных правил. О том, как на самом деле варить пасту, с какими соусами сочетать разные виды макарон и в чем главный секрет, WomanHit рассказала кулинарный блогер Шахноза Фозилова.

Правильные пропорции: вода, паста и соль

Первое, с чего начинается приготовление идеальной пасты, — это соблюдение пропорций. На каждый литр воды нужно брать 100 грамм пасты. Соли на это количество воды уходит примерно 10 грамм. Это примерно одна столовая ложка. При этом воду важно солить только после закипания, а не до.

Перемешиваем сразу

Многие опускают пасту в холодную воду или едва теплую. Это ошибка. Пасту нужно класть только в бурно кипящую подсоленную воду. Сразу после этого ее необходимо перемешать, чтобы макароны не слиплись.

Не перевариваем

Самый важный лайфхак от итальянских поваров — вынимать пасту за одну-две минуты до полной готовности, то есть в состоянии аль денте. Затем ее нужно доготавливать прямо в соусе на сковороде. При этом обязательно добавить один-два половника воды, в которой варилась паста. Эта вода богата крахмалом, она связывает соус и пасту, делая текстуру блюда идеальной.

Соус как финальный и самый важный штрих

Не все соусы одинаково хорошо подходят к разным видам макарон. Есть проверенные итальянские правила. Длинная паста (спагетти) лучше всего сочетается с оливковым маслом, сливочными соусами и морепродуктами. Короткая паста (пенне, фузилли, ригатони) отлично работает с густыми соусами: песто, овощными, мясными, рагу. Короткие макароны «держат» кусочки соуса.

Свежая яичная паста (тальяттелле, феттуччини) требует богатых мясных соусов. Классический пример — болоньезе. Следуя этим несложным советам, вы сможете приготовить пасту, которая будет не хуже, чем в лучших итальянских ресторанах.