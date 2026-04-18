Почему капуста получается сухой: простой секрет с молоком

Многие сталкиваются с одной и той же проблемой: жареная капуста выходит то жесткой, то пересушенной. Вроде все делается как обычно, а результат не радует. Оказывается, дело можно легко исправить — достаточно добавить молоко.

Если потушить капусту с молоком, она меняется буквально на глазах. Становится мягкой, нежной и получает легкий сливочный вкус. Такой вариант хорош и сам по себе, и как начинка для пирожков, отмечает автор канала «Школа жизни».

Берут небольшой вилок капусты, примерно на 300 граммов, одну луковицу и крупную морковь. Для жарки хватает пары ложек масла, а молока нужно около половины стакана.

Сначала готовят зажарку. Лук режут полукольцами, морковь натирают и обжаривают до легкой румяности. Капусту шинкуют соломкой — не слишком мелко, но и не крупными кусками, чтобы она не превратилась ни в кашу, ни в жесткие ломти.

Затем капусту добавляют к овощам и обжаривают несколько минут, пока она немного не осядет. После этого вливают молоко, убавляют огонь, накрывают крышкой и оставляют томиться, пока жидкость полностью не впитается.

Соль, специи и зелень лучше добавлять в самом конце. Если сделать это раньше, молоко может свернуться, и вкус уже будет другим. Есть такую капусту лучше сразу — горячей она особенно вкусная и ароматная.