Россиянам рассказали, где нельзя собирать грибы

С приходом тепла в лесах и парках начали появляться первые весенние грибы. Роспотребнадзор в своем канале в Max напомнил о мерах предосторожности при их сборе, приготовлении и употреблении.

«При сборе грибов обратите внимание, что среди съедобных видов встречаются ядовитые двойники. Чтобы не подвергать здоровье своей семьи риску, соблюдайте правила безопасности: не собирайте незнакомые грибы, не давайте их детям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями», — говорится в публикации.

При первых признаках недомогания нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

В ведомстве рекомендуют обходить стороной грибы, которые вы не умеете точно определять, и не есть единичные экземпляры незнакомых грибов, даже если они похожи на съедобные. Кроме того, не нужно доверять "народным" тестам на съедобность, так как гарантии безопасности они не дают.

Также не стоит собирать грибы вблизи загрязненных территорий — промышленных зон, дорог, свалок и т.д. В этих местах они накапливают тяжелые металлы и другие вредные вещества.

Хранить собранные грибы лучше отдельно от продуктов питания, и при подготовке к приготовлению надо тщательно их промывать и удалять поврежденные участки.