Пять продуктов, за которые вы переплачиваете в магазине — честный взгляд повара

Десять лет автор канала «Шеф Влад» работал поваром и за это время увидел, как маркетинг превращает обычные продукты в «премиальные». Одна и та же специя может стоить 50 рублей в простом пакетике и 500 рублей в красивой банке, хотя внутри по сути одно и то же. Люди часто платят не за продукт, а за упаковку, название и образ, поэтому дома он готовит иначе: берет не «дорогое», а рабочее и понятное. По его словам, вкус от этого не страдает, а иногда даже становится лучше, потому что платится за реальную еду, а не за миф.

© ГлагоL

Первое, от чего он отказался, — трюфельное масло. Он считает его классическим примером маркетинга: маленькая бутылочка создает ощущение «роскоши», но настоящего трюфеля там нет, только масло с ароматизатором. Вместо этого он использует шампиньоны: обжаривает их на сильном огне, добавляет оливковое масло и чеснок. Получается насыщенный грибной вкус без искусственного запаха, а заодно и экономия.

Второй продукт — тертый пармезан в пакетиках. На упаковке написано «Пармезан», но по факту это часто пересушенная крошка, которая плохо плавится и почти не дает вкуса. Настоящий Parmigiano Reggiano выдерживается годами и стоит дорого. Он такие продукты не покупает, а берет обычный твердый сыр — российский, голландский или выдержанный — и трет сам. Это немного дольше, но сыр нормально плавится и дает вкус, а цена выходит в разы ниже.

Третье — авокадо, особенно зимой. По его словам, это продукт-лотерея: может попасться камень, нормальный плод или испорченный фрукт. Часто он не дозревает или быстро портится. В итоге человек платит за модный образ и «полезность». Он заменяет его более предсказуемыми продуктами — селедкой или оливковым маслом в салате, где омега-3 и жиры тоже есть, но результат стабильный.

Четвертое — киноа. Ее продают как суперфуд с пользой и высоким содержанием белка, но по составу это обычные углеводы, белок и клетчатка. То же самое есть в гречке, которая в несколько раз дешевле и привычнее. Он выбирает гречку, считая, что переплата идет за маркетинг, а не за реальную пользу.

Пятое — свежая зелень зимой. Базилик, укроп и петрушка в контейнерах быстро вянут: через день теряют вид, через два превращаются в слизь и частично выбрасываются. По сути, платят за упаковку и доставку, а не за свежесть. Он использует замороженную зелень или сушеные травы — орегано, тимьян, розмарин. Они дают стабильный аромат и часто оказываются даже ярче по вкусу.

Он подчеркивает, что дело не в отказе от дорогих продуктов, а в понимании, за что идет оплата. В кулинарии цена не всегда равна качеству: можно переплатить за упаковку и ароматизатор, а можно взять простые продукты и получить более честный вкус.

