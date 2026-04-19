Домашний «Берх»: сытный суп из простых продуктов

Если вам нужен рецепт, где из самых простых продуктов получается что-то по-настоящему душевное и домашнее — это «Берх» от Натальи Калниной. Он густой, наваристый и настолько сытный, что добавку просят всегда. Особенно если на столе есть мясо и свежие лепешки.

Что понадобится:

мясо на кости (говядина или свинина) — 1 кг;

картофель — 1 кг;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

вода — 2–2,5 л;

сливки — 150 мл (можно заменить молоком или сметаной с бульоном);

яичный желток — 1 шт.;

сливочное масло — 30 г;

лавровый лист, соль, черный перец и зелень — по вкусу.

Ставим вариться мясо. Маленький секрет чистого и легкого бульона: закипело — сливаем первую воду. Заливаем свежей и варим до победного вместе с луком, лаврушкой и солью. Картошку варим отдельно — это принципиально. Так вкус будет нежнее, без лишнего жира. Пока она кипит, делаем обычную зажарку из лука и моркови. Чтобы овощи стали мягкими и пропитались ароматом, в конце плесните к ним немного бульона и потушите пару минут.

Готовый картофель превращаем в пюре. Туда же отправляем масло, желток и сливки. Теперь самое интересное: соединяем пюре с зажаркой и начинаем постепенно вливать бульон. Тут ориентируйтесь на глаз. «Берх» — это не жидкая водичка, но и не плотное пюре в чистом виде. Должна получиться кремовая, плотная текстура.

Мясо вынимаем из бульона и подаем отдельно, нарезав кусочками. В сам суп добавляем побольше зелени и свежемолотый перец. Консистенцию регулируйте под себя: кто-то любит погуще, кто-то пожиже, но суть одна — это очень наваристо, просто и по-домашнему. Такой суп исчезает из кастрюли подозрительно быстро!

