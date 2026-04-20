От «воронки» до «кемекса»: чем отличаются самые популярные методы заварки кофе

Кофе уже давно стал частью нашей повседневной жизни. Кто-то просто не может без него проснуться, а для кого-то выпить чашечку за просмотром новостей — обязательный ежедневный ритуал. «Вечерняя Москва» вспоминает самые интересные способы заваривания кофе.

Как владелец кафе, я постоянно наблюдаю, насколько любовь к кофе объединяет людей: кто-то приходит за быстрым эспрессо перед работой, а кто-то — за неспешными посиделками со стаканчиком авторского рафа или фраппе на веранде. Скажу больше, несмотря на основной вектор нашей деятельности — блины, — именно спешелти-кофе стал нашим локомотивом с точки зрения продаж, — рассказывает владелица кофейни Вероника Голованова.

Покорил планету

Раньше кофе считался экзотикой. Однако с развитием морской торговли в 17-18 веках он начал стремительно распространяться по Европе, а затем и по всему миру. Позже индустриализация, появление кофейных сетей и доступных способов приготовления сделали его по-настоящему массовым напитком.

На сегодня, по разным оценкам, в мире ежедневно выпивают более 2,25 миллиарда чашек кофе — звучит бодряще, — отметила Голованова.

Море вариантов

В настоящее время кофейная культура продолжает этап роста и развития, несмотря на некоторое снижение покупательной способности.

— Гости интересуются спешелти-кофе — зерном с понятным происхождением и ярким вкусовым профилем. Часто можно слышать от людей, мол, возьмем кофе здесь, ведь у них зерно, кофемашина «хорошая». То есть даже метод приготовления и марка кофемашины влияют на вкус и выбор потребителя. Нельзя сказать, что гость стал избалован, просто осведомленность о том, каким должен быть хороший и вкусный кофе, явно выросла относительно знаний 2015 года, например. Также все еще держится популярность альтернативных способов заваривания: воронка, аэропресс, кемекс, пуровер. Эти методы позволяют раскрыть нюансы вкуса и делают процесс приготовления медитативным, — дополнила Вероника.

При методе заварки «воронка» вода проходит сквозь слой молотого зерна и бумажный фильтр. Воронка дает яркий вкус с выраженной кислотностью и ароматикой. При методе «аэропресс» кофе заливают водой, перемешивают, а затем продавливают поршнем через микропористый фильтр. Такой способ дарит напитку вкус без горечи.

А вот при методе заварки «кемекс» вода проходит через толстый флисовый фильтр в стеклянную колбу (так напиток получается легким). Есть еще и пуровер. В целом эта схема напоминает обычную воронку. Только в воронке кофе заваривается медленно (из-за маленького отверстия в фильтре).

А вот при заварке «пуровер» процесс (из-за большего отверстия) проходит оперативнее. Поэтому тут важно заливать воду медленно, чтобы кофе успел настояться. Пуровер позволяет раскрыть тонкие ноты зерна и требует точной техники заливки.

Готовим теплицы?

С увеличением числа людей, которые не могут жить без кофе, иногда встает и такой вопрос: можно ли выращивать зерна в России? Импортозамещение будет?

Существует «кофейный пояс», где кофе растет в естественной среде (более чем в 50 странах). Россия в их число не входит. Теоретически вырастить реально, но реализовать это возможно только в тепличных условиях. Как пример — теплица в городе Биробиджане Еврейского автономного округа. Кофейное дерево требует стабильного тепла, высокой влажности и большого количества света. Это похоже на выращивание бананов: возможно, но экономически сложно и не массово. Поэтому пока кофе продолжает путешествовать к нам из стран «кофейного пояса», — дополнила Вероника Голованова.

Илья Кио, эзотерик, эксперт по чаю и кофе:

Есть теория, что плоды кофейного дерева были изначально обережными. А уже потом их начали использовать для приготовления напитка. А еще одна история, связанная с этим напитком, гласит: однажды пастух пас своих овец и увидел, что, после того как животные поели плодов кофейного дерева, они стали бодрее. К слову, особую популярность кофе завоевал, когда появился в растворимом формате. Так он начал распространяться по миру.

Готовим дома дальгона латте

Вам понадобится:

растворимый кофе — 2 чайные ложки,

сахар — 2 чайные ложки,

кипяток — 2 чайные ложки,

холодное молоко — 200 миллилитров,

лед — 3-4 кубика.

Смешайте в глубокой миске растворимый кофе, сахар и горячую воду в равных пропорциях. Начните интенсивно взбивать смесь ложкой, венчиком или мини-миксером до загустения. Аккуратно выложите сверху взбитую кофейную пену большой ложкой. Наполните стакан холодным молоком на две трети, при желании добавьте лед. Перемешайте напиток или пейте через трубочку, захватывая слои. Наслаждайтесь — по вкусу напиток напоминает кофейное мороженое.

