Эксперты назвали признаки некачественных роллов

Специалисты красноярского Роспотребнадзора перечислили признаки, по которым любой покупатель сможет отличить свежие роллы от потенциально опасных. Внимание стоит обратить на внешний вид, запах и упаковку.

Эксперты советуют насторожиться, если рис в блюде слишком сухой или, напротив, превратился в бесформенную массу. Также должны вызвать подозрение странные пятна или неестественный металлический блеск на рыбе, а также водянистый или потемневший авокадо. Любой резкий, кислый либо специфический запах — повод отказаться от еды.

Нужно обратить внимание и на упаковку: недопустимы негерметичные контейнеры или повреждённая плёнка. На этикетке обязательно должны быть указаны дата и точное время изготовления. Срок годности готовых роллов в холодильнике — не более 24 часов.

