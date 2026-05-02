$74.888.64

Диетические намазки, в которых много белка: четыре рецепта

Катерина Саломе

Белковые намазки легко встроить в повседневный рацион. Их можно использовать как перекус или основу для быстрых завтраков и ужинов. За счет состава такие намазки повышают общий уровень белка в рационе, не перегружая его калориями. «Рамблер» поделится лучшими рецептами.

© Kritchai Chaibangyang/iStock.com

1. Намазка из тунца

КБЖУ (на 100 г):

  • ккал — ~105
  • белки — 15 г
  • жиры — 2 г
  • углеводы — 3 г

Ингредиенты:

  • тунец (в собственном соку) — 120 г
  • греческий йогурт — 2 ст. л.
  • каперсы — 1 ч. л.
  • лимонная цедра — щепотка
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Слейте жидкость с тунца.
  2. Разомните его вилкой.
  3. Добавьте йогурт и перемешайте до кремовой текстуры.
  4. Мелко нарежьте каперсы и вмешайте в массу.
  5. Добавьте цедру и перец.

Пять высокобелковых салатов для похудения

2. Намазка из куриной печени

КБЖУ (на 100 г):

  • ккал — ~135
  • белки — 14 г
  • жиры — 6 г
  • углеводы — 6 г

Ингредиенты:

  • куриная печень — 150 г
  • яблоко — ½ шт.
  • лук — ¼ шт.
  • оливковое масло — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Обжарьте лук на минимальном количестве масла.
  2. Добавьте печень и готовьте до готовности.
  3. Натрите яблоко на мелкой терке.
  4. Пробейте печень с яблоком до однородной консистенции.
  5. Посолите и перемешайте.

3. Намазка из индейки

КБЖУ (на 100 г):

  • ккал — ~130
  • белки — 20 г
  • жиры — 3 г
  • углеводы — 3 г

Ингредиенты:

  • филе индейки (отварное) — 120 г
  • творог (5% или ниже) — 100 г
  • горчица — ½ ч. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте индейку.
  2. Смешайте с творогом.
  3. Добавьте горчицу и лимонный сок.
  4. Пробейте до кремовой текстуры.

4. Намазка из креветок

КБЖУ (на 100 г):

  • ккал — ~95
  • белки — 15 г
  • жиры — 1 г
  • углеводы — 4 г

Ингредиенты:

  • креветки (очищенные) — 120 г
  • яичные белки вареные — 3 шт.
  • болгарский перец (запеченный) — 1 шт.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Запеките перец до мягкости и очистите от кожицы.
  2. Мелко нарежьте креветки.
  3. Добавьте нарезанные белки.
  4. Смешайте с перцем.
  5. Пробейте блендером до однородной пасты.
  6. Добавьте лимонный сок и соль.

Такие намазки — простой способ увеличить количество белка в рационе без сложных рецептов и лишних калорий. Они легко вписываются в повседневное питание и позволяют быстро собрать сбалансированный прием пищи. Главное — не перегружать состав и держать баланс между текстурой и вкусом.

Ранее мы делились рецептами высокобелковых завтраков для похудения.