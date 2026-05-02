Диетические намазки, в которых много белка: четыре рецепта
Белковые намазки легко встроить в повседневный рацион. Их можно использовать как перекус или основу для быстрых завтраков и ужинов. За счет состава такие намазки повышают общий уровень белка в рационе, не перегружая его калориями. «Рамблер» поделится лучшими рецептами.
1. Намазка из тунца
КБЖУ (на 100 г):
- ккал — ~105
- белки — 15 г
- жиры — 2 г
- углеводы — 3 г
Ингредиенты:
- тунец (в собственном соку) — 120 г
- греческий йогурт — 2 ст. л.
- каперсы — 1 ч. л.
- лимонная цедра — щепотка
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Слейте жидкость с тунца.
- Разомните его вилкой.
- Добавьте йогурт и перемешайте до кремовой текстуры.
- Мелко нарежьте каперсы и вмешайте в массу.
- Добавьте цедру и перец.
2. Намазка из куриной печени
КБЖУ (на 100 г):
- ккал — ~135
- белки — 14 г
- жиры — 6 г
- углеводы — 6 г
Ингредиенты:
- куриная печень — 150 г
- яблоко — ½ шт.
- лук — ¼ шт.
- оливковое масло — 1 ч. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Обжарьте лук на минимальном количестве масла.
- Добавьте печень и готовьте до готовности.
- Натрите яблоко на мелкой терке.
- Пробейте печень с яблоком до однородной консистенции.
- Посолите и перемешайте.
3. Намазка из индейки
КБЖУ (на 100 г):
- ккал — ~130
- белки — 20 г
- жиры — 3 г
- углеводы — 3 г
Ингредиенты:
- филе индейки (отварное) — 120 г
- творог (5% или ниже) — 100 г
- горчица — ½ ч. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте индейку.
- Смешайте с творогом.
- Добавьте горчицу и лимонный сок.
- Пробейте до кремовой текстуры.
4. Намазка из креветок
КБЖУ (на 100 г):
- ккал — ~95
- белки — 15 г
- жиры — 1 г
- углеводы — 4 г
Ингредиенты:
- креветки (очищенные) — 120 г
- яичные белки вареные — 3 шт.
- болгарский перец (запеченный) — 1 шт.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Запеките перец до мягкости и очистите от кожицы.
- Мелко нарежьте креветки.
- Добавьте нарезанные белки.
- Смешайте с перцем.
- Пробейте блендером до однородной пасты.
- Добавьте лимонный сок и соль.
Такие намазки — простой способ увеличить количество белка в рационе без сложных рецептов и лишних калорий. Они легко вписываются в повседневное питание и позволяют быстро собрать сбалансированный прием пищи. Главное — не перегружать состав и держать баланс между текстурой и вкусом.
