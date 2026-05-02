Диетические намазки, в которых много белка

Белковые намазки легко встроить в повседневный рацион. Их можно использовать как перекус или основу для быстрых завтраков и ужинов. За счет состава такие намазки повышают общий уровень белка в рационе, не перегружая его калориями. «Рамблер» поделится лучшими рецептами.

1. Намазка из тунца

КБЖУ (на 100 г):

ккал — ~105

белки — 15 г

жиры — 2 г

углеводы — 3 г

Ингредиенты:

тунец (в собственном соку) — 120 г

греческий йогурт — 2 ст. л.

каперсы — 1 ч. л.

лимонная цедра — щепотка

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Слейте жидкость с тунца. Разомните его вилкой. Добавьте йогурт и перемешайте до кремовой текстуры. Мелко нарежьте каперсы и вмешайте в массу. Добавьте цедру и перец.

2. Намазка из куриной печени

КБЖУ (на 100 г):

ккал — ~135

белки — 14 г

жиры — 6 г

углеводы — 6 г

Ингредиенты:

куриная печень — 150 г

яблоко — ½ шт.

лук — ¼ шт.

оливковое масло — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Обжарьте лук на минимальном количестве масла. Добавьте печень и готовьте до готовности. Натрите яблоко на мелкой терке. Пробейте печень с яблоком до однородной консистенции. Посолите и перемешайте.

3. Намазка из индейки

КБЖУ (на 100 г):

ккал — ~130

белки — 20 г

жиры — 3 г

углеводы — 3 г

Ингредиенты:

филе индейки (отварное) — 120 г

творог (5% или ниже) — 100 г

горчица — ½ ч. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте индейку. Смешайте с творогом. Добавьте горчицу и лимонный сок. Пробейте до кремовой текстуры.

4. Намазка из креветок

КБЖУ (на 100 г):

ккал — ~95

белки — 15 г

жиры — 1 г

углеводы — 4 г

Ингредиенты:

креветки (очищенные) — 120 г

яичные белки вареные — 3 шт.

болгарский перец (запеченный) — 1 шт.

лимонный сок — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Запеките перец до мягкости и очистите от кожицы. Мелко нарежьте креветки. Добавьте нарезанные белки. Смешайте с перцем. Пробейте блендером до однородной пасты. Добавьте лимонный сок и соль.

Такие намазки — простой способ увеличить количество белка в рационе без сложных рецептов и лишних калорий. Они легко вписываются в повседневное питание и позволяют быстро собрать сбалансированный прием пищи. Главное — не перегружать состав и держать баланс между текстурой и вкусом.

