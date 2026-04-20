Первая зелень с рынка: как выбрать самую полезную и без нитратов

Весной начинает появляться все больше разнообразия овощей и зелени. Начинается зеленый сезон. Молодой укроп, петрушка, зеленый лук, шпинат, щавель и черемша выглядят свежо и аппетитно. Но как выбрать самую полезную свежую зелень, не переполненную нитратами?

Здесь важны не только сорт и цена, но и внешний вид, запах, структура листьев и то, где именно покупается продукт. Как правильно выбрать первую зелень, нам рассказала тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

На что обратить внимание в первую очередь

Хорошая зелень должна выглядеть живой, свежей и упругой. Листья будут сочные, ярко-зеленые, без желтых пятен, вялости, липкости и темных участков. Стебли не должны быть слишком толстыми и грубыми, а срез — подсохшим или потемневшим.

«Если зелень выглядит слишком крупной, слишком ровной и красивой, это тоже не всегда плюс: иногда так выглядят продукты, которые быстро выращивали с применением удобрений. Аромат тоже важен. Лучше выбирать зелень с естественным ароматом. Укроп, петрушка, щавель, шпинат и зеленый лук должны пахнуть свежо, без затхлости и посторонних запахов», — рассказывает нутрициолог.

Еще один важный ориентир при выборе — влажность и чистота: зелень не должна быть мокрой от хранения, но и пересушенной тоже.

Какая зелень полезнее

Из первой весенней зелени особенно ценен зеленый лук, укроп, петрушка, шпинат, щавель и черемша.

«Зеленый лук содержит витамин C, фолаты и соединения серы. Последнее особенно ценно, так как сера жизненно важный макроэлемент, необходимый для синтеза коллагена, здоровья кожи, волос и ногтей, а также для здоровья суставов», — подчеркивает Ольга.

Укроп, по словам эксперта, улучшает пищеварение и работу ЖКТ. Его эфирные масла обладают бактерицидными и спазмолитическими свойствами, снижают артериальное давление и газообразование. А петрушка содержит витамин C, каротиноиды и антиоксиданты. Эти растения имеют яркий вкус и прекрасно подходят ко многим блюдам.

Шпинат и щавель содержат много витаминов группы В, магния. Они укрепляют иммунитет и улучшают работу ЖКТ.

«Особое внимание следует уделить черемше. Ее сезон как раз приходится на весну и достаточно короткий. При этом это настоящий суперфуд, богатый витаминами C, A, группы B и минералами. Черемша полезна для очищения организма, улучшения состояния кожи и волос, и отлично помогает бороться с весенним авитаминозом», — объясняет специалист.

Как снизить риск нитратов

Именно ранняя зелень иногда накапливает больше нитратов, поэтому важно не покупать слишком крупные кусты растений и те, которые имеют слишком толстые стебли. Также избегайте чрезмерно ярко-зеленых листьев или стеблей. Слишком темный цвет чаще всего указывает на переизбыток азотных удобрений.

Ольга:

«Лучше покупать зелень у проверенных продавцов, которые хранят ее в чистых и прохладных условиях. Нежелательно брать зелень с повреждениями, плесенью, слизью, подсохшими краями и грязными корнями».

Перед употреблением зелень нужно тщательно промывать в холодной воде. Это удаляет 10-15% нитратов. А лучше замочить на 20 минут в солевом растворе. 1 чайная ложка на литр воды. Это гораздо эффективнее уберет вредные соединения.

И, конечно же, лучше соблюдать сезонность продуктов. У зелени, которая актуальна в данное время года, гораздо меньше рисков содержания нитратов.