Россияне стали чаще покупать готовые завтраки. Как сообщили «Газете.Ru» в сети «Азбука вкуса», прирост продаж в этой категории за год составил 12%.

Среди позиций в меню лидируют блюда из яиц. На втором месте — творожные блюда (15% продаж), на третьем — каши (13% продаж).

Как отмечают представители ритейлера, спрос на готовые завтраки не зависит от сезонности и остаётся стабильным в течение всего года. Однако во время поста структура спроса внутри категории меняется: в этом году зафиксирован рост продаж каш на воде и на альтернативном молоке на 30%.

Экспериментальные каши, например с раковыми шейками, стали одной из самых популярных позиций в заказе. Абсолютными лидерами продаж остаются проверенные варианты: сытные рисовые каши и пшенная с тыквой.

Аналитики отмечают, что один из самых заметных трендов — изменение отношения к готовой еде. Если раньше она ассоциировалась прежде всего с экономией времени, то сегодня покупатели рассматривают ее как полноценную альтернативу домашнему или ресторанному завтраку. От готовых блюд ждут свежести, короткого состава, разнообразия и «домашнего» вкуса.