Десять быстрых рецептов салатов к шашлыку

Идеальные овощные салаты к шашлыку: 10 быстрых рецептов
Майские праздники в этом году вышли скомканными... Дней меньше, чем обычно, поэтому каждый выходной на вес золота. Но это не повод сидеть в городе. Выезд за город у вас никто не должен отнять! И не важно, что это будет: озеро, лес, дача или арендованный домик. Естественно, майские праздники без шашлыка не майские праздники!
Но какой шашлык без овощей? Конечно, можно нарезать помидоры кружками, огурцы брусочками, редиску четвертинками, все красиво выложить на блюдо, украсить зеленью и посолить. Только это скучно и привычно. Гораздо вкуснее сделать из овощей салат. Вот 10 рецептов, которые спасут любой выезд на шашлыки и помогут мясу усваиваться лучше.
Салат с помидорами, огурцами и красным луком
Ингредиенты
- Помидоры — 4 шт.
- Огурцы — 3 шт.
- Лук красный — 1 шт.
- Петрушка — пучок
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Помидоры нарежьте дольками, огурцы полукружьями. Лук нашинкуйте тонкими полукольцами. Петрушку мелко порубите. Смешайте все нарезанные овощи в миске. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите и поперчите. Не перемешивайте слишком активно, чтобы помидоры не потеряли форму. Дайте салату постоять 5 минут перед подачей: лук станет мягче, а соки смешаются.
Салат из пекинской капусты с зеленью и лимоном
Ингредиенты
- Пекинская капуста — 400 г.
- Лимон — 1 шт.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Укроп — большой пучок.
- Зеленый лук — пучок.
- Сахар — щепотка.
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Капусту тонко нашинкуйте поперек кочана. Укроп и зеленый лук измельчите. Выжмите сок из лимона, смешайте его с маслом, солью и сахаром до полного растворения крупинок. Заправьте капусту и зелень. Этот салат хорош тем, что не теряет хруст даже через час после приготовления, вы можете его сделать заранее и взять с собой на пикник.
Салат с редисом, сметаной и зеленью
Ингредиенты
- Редис — 200 г.
- Сметана 15% — 100 г.
- Зеленый лук — небольшой пучок.
- Укроп — половина пучка.
- Соль, черный перец — по вкус.
Приготовление
Редис нарежьте тонкими кружочками. Если редис крупный или горьковатый, можно натереть его на терке. Зелень мелко порубите. Смешайте редис со сметаной и зеленью, посолите и поперчите. Сметанную заправку можно заменить натуральным йогуртом без добавок. Подавайте сразу, пока редис не дал лишний сок.
Салат из огурцов с мятой и лимонной заправкой
Ингредиенты
- Огурцы — 4 шт.
- Мята свежая — 10 листьев.
- Лимон — 1 шт.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Соль, белый перец — по вкусу.
Приготовление
Огурцы нарежьте максимально тонкими кружками, лучше всего использовать овощечистку или слайсер. Мяту порвите руками на мелкие кусочки, не режьте ножом, чтобы не появилась горечь. Выжмите сок лимона, смешайте с маслом, солью и перцем. Заправьте огурцы, добавьте мяту. Этот салат удивительно освежает после жирного куска мяса, плюс мята работает как природный освежитель дыхания.
Салат с болгарским перцем, помидорами черри и базиликом
Ингредиенты
- Перец болгарский — 2 шт.
- Помидоры черри — 200 г.
- Базилик фиолетовый — несколько веточек.
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Бальзамический уксус — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Перец нарежьте крупными кубиками или соломкой. Черри разрежьте пополам. Базилик порвите руками. Смешайте масло с уксусом, солью и перцем. Заправьте овощи, аккуратно перемешайте. Желательно выбирать болгарский перец разных цветов, чтобы добавить салату ярких цветов.
Салат из свежей капусты с морковью и яблоком
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 300 г.
- Морковь — 1 шт.
- Яблоко кислое — 1 шт.
- Уксус яблочный — 1 ст. л.
- Масло подсолнечное — 2 ст. л.
- Сахар, соль — по щепотке.
Приготовление
Капусту тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками, чтобы она дала сок. Морковь натрите на крупной терке. Яблоко очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкой соломкой или тоже натрите. Смешайте все компоненты, заправьте маслом, уксусом и сахаром. Кислое яблоко заменит лимон и придаст салату нужную свежесть. Не делайте его заранее, поскольку яблоко быстро темнеет.
Салат из запеченных баклажанов с чесноком и петрушкой
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Петрушка — большой пучок.
- Масло оливковое — 4 ст. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление
Баклажаны запеките целиком в духовке или прямо на решетке над углями, пока кожура не обуглится, а мякоть не станет мягкой. Дайте баклажанам остыть, снимите кожуру. Мякоть порубите ножом не слишком мелко, чтобы оставалась текстура. Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко нарежьте. Смешайте баклажаны с чесноком, зеленью, маслом и лимонным соком, посолите и поперчите. Салат подают теплым.
Салат с фетой, огурцами и оливками
Ингредиенты
- Огурцы — 3 шт.
- Сыр фета — 150 г.
- Оливки без косточек — 100 г.
- Лук зеленый — небольшой пучо
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Орегано сушеный — 1 ч. л.
Приготовление
Огурцы нарежьте крупными кусками, но не мельчите, иначе они быстро дадут сок. Фету покрошите руками на кусочки размером с оливку. Оливки разрежьте пополам. Зеленый лук нашинкуйте. Смешайте все ингредиенты, посыпьте орегано и заправьте маслом. Солите осторожно, поскольку фета уже соленая. Салат чем-то напоминает греческий, но без помидоров, которые на пикнике быстро раскисают.
Салат из помидоров с сыром сулугуни и зеленью
Ингредиенты
- Помидоры — 4 шт.
- Сыр сулугуни — 150 г.
- Кинза — небольшой пучок.
- Укроп — небольшой пучок.
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Помидоры нарежьте дольками, удалив место крепления плодоножки. Сулугуни нарежьте тонкими пластинками или брусочками. Зелень мелко порубите. Выложите на блюдо слоями: сначала помидоры, сверху сыр, затем зелень. Полейте маслом, посолите и поперчите. Не перемешивайте, чтобы сыр не поломался. Сулугуни не тает при комнатной температуре и отлично держит форму.
Салат из редьки с морковью и лимонной заправкой
Ингредиенты
- Редька зеленая — 1 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Лимон — 0,5 шт.
- Масло кунжутное — 1 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль, кориандр молотый — по вкусу.
Приготовление
Редьку и морковь натрите на терке для корейской моркови. Выжмите сок половины лимона, смешайте с двумя видами масла, солью и кориандром. Заправьте овощи, хорошо перемешайте и дайте настояться 10 минут. Кунжутное масло добавляет восточный акцент, но если его нет, замените обычным. Острая редька отлично контрастирует с жирным шашлыком и стимулирует аппетит.