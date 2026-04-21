Пять рецептов салатов из первых апрельских овощей

Конец апреля — это время, когда природа просыпается, и на прилавках магазинов и рынков появляются первые свежие, ароматные овощи — молодые картофель и капуста, редис, разнообразная зелень, авокадо. И хотя выбор пока не так велик, из этих овощей можно приготовить настоящие кулинарные шедевры, которые удивят вас и ваших близких своей оригинальностью и вкусом. Делимся рецептами.

© Freepik

Капустные «лодочки» с картофельной начинкой

Ингредиенты

Кочан молодой капусты — 1 шт.

Картофель — 400-500 г.

Зелень — по вкусу.

Сливочное масло — 50 г.

Сыр твердый — 50-70 г.

Соль, перец — по вкусу.

Сметана или сливки для сочности — опционально.

Приготовление

С капусты аккуратно срежьте верхние листья, чтобы получились «чаши». Картофель нарежьте кубиками и отварите до полуготовности в подсоленной воде. В миске смешайте картофель, порезанную зелень, растопленное сливочное масло, тертый сыр, посолите и поперчите. Если хотите более сочную начинку, добавьте ложку сметаны или сливок. Аккуратно заполните «чаши» из капусты приготовленной начинкой. Поместите «лодочки» в формы для запекания. Можно добавить на дно формы немного воды или бульона, чтобы капуста не пригорела. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 30-40 минут, пока капуста не станет мягкой, а начинка не подрумянится.

Молодой картофель, запеченный с розмарином и чесноком

Ингредиенты

Молодой картофель — 500 г.

Чеснок — 3-4 зубчика.

Свежий розмарин — 2-3 веточки.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Цедра 1/2 лимона.

Соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель разрежьте пополам или на четвертинки, мелкие клубни оставьте целыми. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками. Листочки розмарина отделите от стеблей. В большой миске смешайте картофель, чеснок, розмарин, оливковое масло, соль, перец и перемешайте. Выложите картофель в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой, посыпьте лимонной цедрой. Запекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 25-35 минут, или пока картофель не станет мягким внутри и золотистым снаружи.

Творожная намазка с редисом и зеленым луком

Ингредиенты

Творог 5% — 250 г.

Редис — 100 г.

Лук зеленый — 15 г.

Чеснок — 1 зубчик.

Сметана 20% — 70 г.

Соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

В миске разомните творог, чтобы не было комочков. Редиску нарежьте мелкими кусочками, лук мелко нарежьте, чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через пресс. Добавьте редис, лук, чеснок и сметану к творогу, посолите, поперчите и перемешайте. Намазка готова.

Кутабы с зеленью

Ингредиенты

Мука — 500 г.

Адыгейский сыр — 600 г.

Зеленый лук — 100 г.

Шпинат — 10 г.

Кинза — 70 г.

Укроп — 30 г.

Листья салата — 70 г.

Соль — 1 ч. л.

Вода — 300 мл.

Приготовление

Высыпьте муку в миску, сделайте углубление в центре, добавьте соль и воду, замесите тесто. Оставьте его на 20 минут. Тем временем, мелко нарежьте всю зелень и натрите сыр на крупной терке. В миске смешайте зелень, сыр, соль и перец.

Разделите тесто на небольшие кусочки примерно по 50 г. Каждый кусочек раскатайте в круглую, тонкую лепешку, толщиной примерно 1 мм. На половину раскатанной лепешки выложите 2 ст. ложки начинки и равномерно распределите. Второй половиной лепешки накройте начинку и хорошо соедините край лепешки.

Разогрейте сковороду, убавьте огонь на средний и выпекайте кутабы на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. Готовые кутабы смажьте растопленным сливочным маслом и выложите стопкой друг на друга. К кутабам можно подать сметану.

Картофельные оладьи с черемшой

Ингредиенты

Картофель — 300 г.

Свежая черемша — 100 г.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2-3 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу.

Растительное масло — для жарки.

Сметана — для подачи.

Приготовление

Натрите картофель на крупной терке и хорошо отожмите от лишней жидкости, иначе оладьи получатся водянистыми. В миске смешайте картофель, мелко нарезанную черемшу, яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Тесто должно быть густым, но не слишком плотным. Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Выкладывайте получившееся тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые оладьи можно подавать со сметаной.