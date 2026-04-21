Салат «Быстропоедаемый»: быстрый ужин за минуты

Салат «Быстропоедаемый» — фаворит Натальи Калниной для ленивых ужинов. Название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а улетает со стола еще быстрее.

Это тот самый случай, когда в холодильнике нет ничего «эдакого», а ужинать хочется вкусно и по-домашнему. Никаких сложных поисков в магазинах — все и так под рукой.

Что понадобится:

пекинская капуста — примерно 250 г;

любое вареное мясо (курица, говядина или нежирная свинина) — 150 г;

пара вареных яиц;

один свежий огурец;

половинка маленькой луковицы;

соль и перец — по вкусу.

Для заправки: 3-4 ложки майонеза + 1 ложка зернистой (французской) горчицы.

Мясо и яйца нужно отварить заранее. Капусту шинкуем, огурец и яйца режем обычным кубиком, а мясо можно просто разобрать руками на волокна — так вкуснее. Лук рубите как можно мельче. Если он слишком злой, ошпарьте его кипятком, чтобы ушла горечь. Смешиваем все в миске, заправляем майонезом с горчицей, солим, перчим — и готово!

Важный момент: подавайте салат сразу. Огурец и капуста быстро пускают сок, и вся «хрустинка» пропадет.

Если нет вареного мяса, возьмите копченую курицу или даже обычную вареную колбасу. Вместо майонеза отлично идет сметана с горчицей или натуральный йогурт. А если хотите чего-то поинтереснее, добавьте фасоль, сыр или сухарики, но их кидайте в тарелку в самый последний момент. Для праздничной подачи можно выложить салат слоями через кольцо — получится аккуратная башенка.

Чтобы яйца чистились без мучений, сразу после варки кидайте их в ледяную воду. А если капуста в холодильнике немного погрустнела и подвяла, та же ледяная вода вернет ей свежий вид.