Что должно быть в составе крабовых палочек

Крабовые палочки — популярный продукт на столе у многих россиян. Их добавляют в салаты, используют для приготовления роллов и просто едят как закуску. Однако вокруг этого продукта много мифов. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, что должно быть в составе качественных крабовых палочек и полезны ли они для здоровья.

Состав

Врач отметила, что важно понимать: крабовые палочки — это не мясо краба, а его имитация, которую делают из переработанной рыбы. В их составе нет настоящего краба.

«Это бюджетный аналог дорогого морепродукта, который был изобретен в Японии в 1973 году и вышел на международный рынок в 1976-м. В СССР их производство началось с 1984 года», — сказала она.

Эксперт отметила, что основой крабовых палочек является сурими — это очищенный рыбный фарш тонкого помола.

«Для его производства чаще всего используют белую рыбу: минтай, хека или путассу, реже — треску. Процесс создания сурими включает многократное промывание рыбного филе. Это делается для того, чтобы полностью убрать специфический запах и вкус рыбы и оставить лишь нейтральный белок. Качество конечного продукта напрямую зависит от того, сколько в нем настоящего рыбного белка и как мало в нем содержится искусственных красителей и добавок, имитирующих крабовый вкус и вид», — пояснила Русакова.

В составе качественных палочек должны быть:

сурими (рыбный фарш);

вода;

крахмал (пшеничный или картофельный);

растительное масло;

соль и сахар;

натуральные ароматизаторы и красители (в умеренном количестве).

«Крахмал необходим для создания нужной консистенции, но он снижает пищевую ценность продукта. При чрезмерном употреблении крабовые палочки могут вызывать вздутие живота и способствовать набору веса, так как не относятся к диетическим продуктам», — предупредила собеседница «ВМ».

Как выбрать качественный продукт

Эксперт считает, что лучше не включать в свой рацион питания крабовые палочки, потому что в этом продукте нет пользы для организма. Однако если человек не может полностью отказаться от этой закуски, при покупке стоит обращать внимание на несколько ключевых моментов.

Состав: на первом месте должен стоять рыбный фарш (сурими). Чем он выше в списке ингредиентов, тем лучше.

на первом месте должен стоять рыбный фарш (сурими). Чем он выше в списке ингредиентов, тем лучше. Внешний вид: качественная палочка имеет упругую текстуру, равномерный красный или розовый цвет снаружи и светлую мякоть внутри.

качественная палочка имеет упругую текстуру, равномерный красный или розовый цвет снаружи и светлую мякоть внутри. Срок годности: всегда проверять дату изготовления и условия хранения.

Кому стоит ограничить или исключить употребление

Специалист объяснила, что крабовые палочки — продукт с высокой степенью переработки, поэтому его употребление рекомендуется исключить:

детям;

людям с аллергией на рыбу;

людям с целиакией (непереносимостью глютена), так как в составе часто используется пшеничный крахмал;

людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией, потому что в продукте содержится много соли.

«Важно понимать, что крабовые палочки не могут служить полноценной заменой качественной рыбе. Из-за технологии производства они не являются источником высококачественного белка», — сказала она.

Нормы потребления

По мнению специалиста, рекомендуемая суточная норма составляет не более 100 граммов, а употреблять крабовые палочки желательно не чаще одного раза в неделю.

