Назван простой тест с водой для проверки свежести яиц

Обычная вода поможет определить свежесть яиц и избежать риска заражения сальмонеллёзом. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

Эксперт поделилась простым и эффективным домашним тестом: достаточно опустить яйцо в стакан с водой.

«У свежего яйца плотность выше, чем у воды, поэтому оно тонет. Если оно всплывёт, то это старое яйцо и лучше его выбросить», — объяснила Соломатина.

Диетолог предупредила, что чем дольше хранится яйцо, тем выше риск размножения на нем бактерий сальмонеллёза (при условии, что оно было заражено изначально). Поэтому специалист советует не покупать яйца, возраст которых превышает 25 дней.