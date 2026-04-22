Шеф-повар объяснил интерес зумеров к киселю

Консистенция напитка напоминает тапиоку.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Современный кисель — это просто компотик с крахмалом, который изобрели в 19 веке, который стал массовым. Никакой пользы в том, что сейчас на полках мы видим, нет. Любая мода кругами ходит. Сейчас начинает формироваться массовый интерес к русской кухне. Зумеры интересуются этим напитком просто потому, что это модно. Я предполагаю, в дальнейшем возникнет интерес к компоту в бутылочках. У киселя интересная консистенция, она немножко пересекается с модой на бабл-ти, та же тапиока. У зумеров совпадение на уровне сознания».

Ранее врачи предупредили об опасности бабл-ти для ЖКТ. Популярный напиток с тапиоковыми шариками при частом употреблении может привести к кишечной непроходимости. Они изготавливаются из крахмала, который при охлаждении становится клейким и плохо переваривается, рассказал «Газете.Ru» хирург Скандинавского центра здоровья Дмитрий Монахов.