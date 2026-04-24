Пюре с изюминкой: как готовят картофель в поселке Азово

Картофельное пюре по этому способу готовят в немецком поселке Азово, который находится недалеко от Омска. Рецепт простой, но вкус у него более насыщенный и интересный.

Берут около килограмма очищенного картофеля и нарезают его кубиками. В кастрюлю, лучше с антипригарным покрытием, кладут сливочное масло — примерно 50 граммов, и добавляют около 30 граммов растительного масла. Когда масло разогреется, выкладывают картофель, сразу солят и добавляют приправу, отмечает Наталья Калнина в своем блоге.

Дальше картофель не варят сразу, а сначала обжаривают, постоянно помешивая, чтобы не подгорел. На это уходит примерно 7–10 минут, пока он слегка не подрумянится. Затем добавляют лавровый лист и душистый перец горошком.

После этого вливают воду так, чтобы картофель был полностью покрыт, и варят до готовности. Когда он станет мягким, жидкость сливают, но оставляют. Картофель разминают в пюре и постепенно добавляют отвар, регулируя густоту.

В результате получается пюре с более выраженным вкусом, чем обычно. Его подают с мясом или рыбой, и за счет такого способа приготовления оно воспринимается по-другому, хотя продукты используются самые простые.