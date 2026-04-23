Врач подсказал, какой маринад подойдет для детского шашлыка

Если родители хотят предложить своему ребенку шашлык, то следует выбирать для него маринад на основе кефира или минеральной воды. Такое мнение высказала ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми СПбГПМУ Нина Евдокимова.

"Для детского шашлыка идеально подойдут маринады на основе кефира, натурального жидкого йогурта без добавок или простой минеральной воды. Такая среда не только размягчит волокна, но и не нанесет урона пищеварению", - сказала она.

Эксперт пояснила, что самая большая опасность для детского организма в шашлыке кроется не столько в мясе, сколько в агрессивных маринадах. Классический "взрослый" набор ингредиентов для замачивания мяса под строгим запретом. Нельзя использовать уксус, майонез, вино, а также острые соусы и большое количество специй. Все эти добавки раздражают слизистую желудка ребенка и могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом или аллергическую реакцию.

Она добавила, что мясо для шашлыка, которое планируется предложить ребенку, лучше предварительно отварить, а затем слегка поджарить на огне.

"Прямое зажаривание сырого мяса на углях для детского стола не подходит. Мясо для ребенка лучше предварительно отварить до полуготовности или полной готовности, и лишь затем слегка подогреть его на костре или решетке, чтобы появился аппетитный аромат дымка. Вид мяса может быть любым: говядина, индейка, кролик, курица. Главное - выбирать нежирные сорта", - пояснила Евдокимова.

По словам специалиста, вводить в рацион ребенка шашлык можно с трехлетнего возраста, но не больше двух кусочков за прием пищи. Кроме того, следует сбалансировать такое питание - добавить свежие или запеченные овощи, отказаться от хлеба, жирных соусов и газированных напитков.