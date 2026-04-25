Как быстро приготовить сливочный суп с фаршем

Этот суп — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро и сытно накормить семью, а в холодильнике всего 250 граммов фарша. Вроде бы простые продукты, но за счет сливок и сыра получается густо, наваристо и очень по-домашнему. Весь процесс вместе с нарезкой занимает от силы полчаса, пишет Наталья Калнина.

Что понадобится:

фарш (любой) — 250 г;

картофель — 3 шт.;

морковь и лук — по 1 шт.;

плавленый сливочный сыр — 200 г;

сливки (20%) — 150 мл;

вода — 1,5 л;

чеснок — 3 зубчика;

зеленый лук (50 г), свежий укроп, соль, перец и масло для жарки.

Первым делом обжариваем фарш прямо в кастрюле с толстым дном или на сковороде. Тут все зависит от вкуса: с курицей или индейкой суп будет полегче, со свининой — плотнее и жирнее. К готовому фаршу закидываем мелко нарезанный зеленый лук, чеснок, солим, перчим и через минуту убираем с огня.

Отдельно делаем классическую зажарку из лука и моркови. Когда они станут золотистыми, добавляем к ним кубики картофеля, обжаренный фарш и заливаем полутора литрами воды. Варим минут 10, пока картошка не станет мягкой.

Теперь самое важное: добавляем в кастрюлю плавленый сыр и вливаем сливки. Именно они превращают обычный суп в нежный крем. Хорошенько перемешиваем, чтобы сыр полностью разошелся.

В самом конце всыпаем рубленый укроп, даем супу только-только закипеть и тут же выключаем. Суп получается очень ароматным и густым. Если захочется экспериментов, в этот же рецепт отлично впишутся грибы или горсть мелких макарон.

