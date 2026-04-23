Один простой прием поможет сделать борщ, как в ресторане

Когда дома готовишь борщ, он часто получается бледным или уходит в коричневый оттенок? А хочется как в ресторане: чтобы был сочный и яркий цвет. Вроде и свекла есть, и варится долго, а результат так себе. Ошибка тут обычно не в рецепте, а в одной мелочи, которую многие пропускают.

Все дело в том, что пигменты в свекле довольно капризные. При долгой варке и высокой температуре они постепенно разрушаются. Чем дольше она кипит, тем больше теряется тот самый насыщенный цвет. В итоге вместо яркого, аппетитного борща получается что-то более тусклое, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Поварская хитрость на удивление простая. В уже готовый борщ добавляют немного свежего свекольного сока. Именно в конце, когда суп полностью сварился и уже почти готов к подаче.

Как это работает? Очень просто: свежий сок содержит концентрированные пигменты, которые сразу окрашивают блюдо в насыщенный красный оттенок. Буквально пару движений ложкой — и борщ уже выглядит совсем по-другому, ярко и “сочно”.

К тому сок добавляет легкую сладость и свежесть, ту самую свекольную нотку, которая часто теряется во время варки. Вкус становится более живым, не плоским.

Сделать сок можно без заморочек. Есть соковыжималка — отлично. Нет — натерли сырую свеклу и отжали через марлю. Нужно совсем немного, пару ложек на кастрюлю. Добавили, перемешали, дали постоять пару минут — и готово.