Та самая Свердловская булка: простой рецепт по ГОСТу

Свердловскую булку многие помнят с детства. Мягкая внутри, с аппетитной корочкой, ароматная — вроде ничего сложного, а вкус запоминается надолго. И, что приятно, повторить ее дома вполне реально, если делать все по уму.

Весь секрет тут не в каких-то хитрых добавках, а в простоте и точности. Никакой “магии”, только качественные продукты и понятная технология. Именно поэтому рецепт по ГОСТу до сих пор работает без сюрпризов, отмечает автор Дзен-канала «Как быстро: мир кулинарии».

Берем обычные ингредиенты: пшеничную муку высшего сорта, теплую воду, дрожжи, немного сахара и соли, сливочное масло. При желании можно добавить немного опары — это даст более мягкий вкус и аромат, но можно и без нее, булка все равно получится.

Дрожжи разводят в теплой воде с сахаром и дают немного постоять — минут десять, чтобы “проснулись”. Параллельно муку просеивают, добавляют соль, потом вливают дрожжевую смесь и начинают замешивать тесто. В конце вмешивают мягкое масло. Тесто должно получиться гладким, упругим и не липнуть к рукам — если липнет, значит где-то перебор с влагой.

Затем тесто накрывают и оставляют в тепле на пару часов. Оно должно увеличиться примерно вдвое. Когда поднялось, тесто слегка обминают, делят на части или формируют одну булку — как удобнее. Заготовки выкладывают на противень и дают еще немного постоять, минут 30–40. Это второй подъем, без него нормальной воздушности не будет.

Когда тесто первый раз поднялось, начинается самая важная часть. Чтобы булка была не просто мягкой, а слоистой, ее нужно прослоить.

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. Смажьте поверхность мягким сливочным маслом и равномерно посыпьте сахаром. Сложите пласт втрое (как письмо), снова слегка раскатайте и повторите процедуру. Именно этот прием создаст ту самую структуру, когда булочка легко разделяется на тонкие, пропитанные маслом «лепестки».

Финальный штрих — хрустящая крошка (штрейзель):

Без нее Свердловская булка — не Свердловская. Сделать ее проще простого:

Смешайте столовую ложку муки, ложку сахара и небольшой кусочек холодного сливочного масла.

Разотрите все это пальцами в мелкую крошку.

Перед тем как отправить в духовку, слегка смажьте поверхность булок водой или яйцом и щедро засыпьте этой крошкой.

Духовку разогревают до 220 градусов. Выпекается булка примерно полчаса, иногда чуть дольше — ориентир простой: румяная, золотистая корочка.

После духовки лучше дать ей немного остыть, хотя, честно говоря, удержаться сложно — запах стоит такой, что руки сами тянутся отломить кусочек.