Потрясти, нажать и проверить вес: как выбрать и хранить авокадо

Выбрать спелое авокадо — трудная задача, а сохранить его свежим еще сложнее. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как это сделать.

© Вечерняя Москва

Как выбрать спелое авокадо

Как рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, чтобы выбрать хорошее авокадо, нужно обратить внимание на его внешний вид. На фрукте не должно быть:

порезов;

вмятин;

черных точек;

липкого слоя (это означает, что плод дополнительно обработали химией, чтобы увеличить срок хранения).

Цвет кожуры авокадо, в зависимости от сорта, может быть как зеленым, так и темно-коричневым, а плодоножка всегда должна быть светло-коричневая. На ощупь верхний слой плода должен слегка проминаться под давлением пальцев. Если после нажатия вмятинка быстро пропадает, значит, плод зрелый. Если авокадо уже не восстанавливает прежнюю форму — оно перезрело, и его нужно съесть в день покупки, — пояснила доктор.

Также у спелого авокадо средний вес, а косточка легко отходит от мякоти, сообщила Русакова.

Хорошее авокадо весит около 300 грамм, недозрелое будет легче, а перезрелое — тяжелее. Косточка у спелого фрукта легко вынимается. Чтобы понять это в магазине, достаточно просто его потрясти: если будет слышен несильный стук, значит, косточка свободно двигается внутри и авокадо спелое, — сообщила диетолог.

Как хранить авокадо

Русакова рассказала, что способ хранения авокадо отличается в зависимости от спелости плода. Спелый лучше положить в темное и теплое место.

Если человек уже разрезал плод, но не планирует есть его полностью, лучше оставить на хранение половинку с косточкой. Ее предварительно нужно сбрызнуть лимонным соком, чтобы авокадо не сильно потемнело, затем накрыть пищевой пленкой, поместить в контейнер и убрать в холодильник. В таком состоянии авокадо хранится не более пяти дней, — подчеркнула эксперт.

Также фрукт можно заморозить:

для этого необходимо предварительно помыть и просушить плод;

затем уже очищенное авокадо нужно нарезать на небольшие дольки или две половинки;

сбрызнуть их лимонным соком;

убрать в герметичный пакет и отправить в морозильную камеру.

Также можно измельчить авокадо в блендере, разложить его в формочки для льда и заморозить в пакете, — добавила Русакова.

Неспелый авокадо можно хранить в холодильнике до двух недель, отметила эксперт. Однако делать это нужно иначе, чтобы оно дозрело. Хранить незрелый плод можно:

в бумажном пакете с яблоками или бананами — в таких условиях в течение 1–3 дней авокадо дозреет;

в темном месте — в таких условиях авокадо становится пригодным к употреблению за 2–4 дня;

в рисе и муке — нужно поместить фрукт в емкость с крупой или мукой на 1–2 дня.

Если спелое авокадо нужно срочно, можно сделать на нем несколько проколов вилкой, поместить в пищевую пленку и оставить в микроволновой печи на 30 секунд. Но лучше проверять готовность каждые 10 секунд, — рассказала диетолог.

Польза

Специалист также напомнила, что авокадо обладает большим количеством полезных свойств:

укрепляет иммунитет;

улучшает липидный обмен;

предупреждает развитие атеросклероза;

укрепляет костную систему за счет высокого содержания витамина K;

поддерживает уровень глюкозы в норме;

улучшает работу нервной системы за счет фолиевой кислоты.

