Простой рецепт приготовления скумбрии за 15 минут

Предлагаем приготовить скумбрию максимально просто, без лишней суеты — рецепт из разряда «на скорую руку», а результат прям радует. Рыба получается сочной, ароматной, и ее спокойно можно подать с любым гарниром. По времени все элементарно: около 15 минут, из них минут пять уходит на подготовку и десять — на саму готовку.

Возьмите 2–3 скумбрии свежезамороженных. Не нужно их до конца размораживать — поверьте, так разделывать куда удобнее, рыбка не разваливается. Нарежьте на порционные куски. Лук — 2–3 штуки, примерно граммов 500 — нашинкуйте тонкими полукольцами, отмечает Наталья Калнина в своем блоге.

Дальше все по-простому. На сковороду сначала выложите лук, слегка посолите и добавьте черный перец. Сверху уложите кусочки рыбы, тоже чуть подсолите и посыпьте любимыми специями. Залейте все горячей водой, примерно 300 мл, скиньте туда же лаврушку.

Накройте крышкой, доведите до кипения и с этого момента готовьте рыбу ровно 10 минут. Выключайте — и все, скумбрия готова. Никаких лишних движений, а получается реально вкусно.