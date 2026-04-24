Почему ананас «щиплет» язык

Ананас давно стал для нас привычным — сочный, сладкий, с легкой кислинкой, отлично идет и в десерты, и в напитки. Но за этим приятным вкусом скрывается довольно любопытный момент: во время еды он действительно начинает «воздействовать» на человека, и это не выдумка.

Все дело в ферменте бромелаин. Это вещество умеет расщеплять белки — то есть буквально разбирать их на более простые части. Больше всего его в стеблях и в мякоти незрелого ананаса, а в спелом плоде он остается в основном в плотной сердцевине. Кстати, именно из-за этого свойства его используют, чтобы размягчать мясо, отмечает Дзен-канал «Инженерные знания».

Всем известно, что белки — это основа тканей организма, в том числе кожи и слизистых. И когда человек ест свежий ананас, особенно много, появляется знакомое ощущение — язык и нёбо начинают пощипывать или даже слегка жечь. Это не из-за того, что фрукт «царапает», как иногда думают. Причина в другом: бромелаин начинает воздействовать на верхний слой клеток слизистой, частично разрушая белки. Если говорить совсем прямо, в этот момент идет легкое локальное «переваривание». Звучит, конечно, немного дико, но на деле ничего опасного в этом нет.

Как только ананас попадает в желудок, фермент сталкивается с кислотной средой и ферментом пепсин. В таких условиях бромелаин быстро теряет активность и перестает работать. То есть дальше по организму он уже ничего «разъедать» не может.

Если не хотите, чтобы ананас «кусался», просто срежьте жесткую сердцевину или слегка подвергните его термической обработке — высокая температура нейтрализует бромелаин. В консервированных фруктах этого эффекта нет, так как при пастеризации фермент разрушается.

В итоге весь эффект ограничивается только ротовой полостью. Но если слизистая чувствительная или есть какие-то проблемы, с количеством ананаса лучше не перебарщивать — ощущения могут быть не самыми приятными.