Ошибка при варке гороха, которую допускают все

И мясо хорошее, и горох разварился в кашу, а вкус у супа все равно плоский. Вроде все по рецепту, но той самой домашней наваристости и глубины нет. Как будто ешь просто подсоленную воду с горохом. Проблема обычно не в продуктах, а в том, как мы их варим. Большинство из нас привыкло: залил горох один раз и ждешь готовности. Оказывается, в этом и кроется подвох, уверяет Наталья Калнина.

Попробуйте метод «двойной варки». Сначала залейте горох холодной водой и дайте ему покипеть минут 20-30. За это время он отдаст первой воде лишнюю горечь и те самые вещества, от которых потом бывает дискомфорт в животе. Теперь главный секрет: эту воду нужно частично слить. Долейте вместо нее свежий горячий бульон и варите уже до победного. После такой замены вкус не размывается, а становится плотным и бархатистым. Суп получается густым, без лишней водянистости.

И еще пара рабочих моментов:

Не солите в начале. Соль мешает гороху размягчиться, он останется жестким, сколько его ни вари. Солим только в самом конце. Щепотка соды. Если добавить ее при замачивании или в начале варки, горох разварится в нежнейшее пюре гораздо быстрее, а на вкусе это никак не скажется.

Попробуйте один раз заменить воду в процессе — результат действительно отличается от классического способа.

Если захотелось разнообразия, обязательно попробуйте «Берх» — густой, наваристый суп из мяса на кости и картофельного пюре, зажарки и сливок, где все соединяется в кремовую домашнюю текстуру и подается с зеленью и кусочками мяса отдельно. Есть и похожий по духу токмач из татарской кухни, который строится на насыщенном курином бульоне и домашней лапше