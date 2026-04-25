Рецепт немецкого лукового пирога

Если вы ищете вариант сытной домашней выпечки, которая может заменить полноценный ужин, присмотритесь к этому рецепту от автора канала Emilia Food & Recipes. Немецкий луковый пирог хорош тем, что он одинаково вкусный и горячим, прямо из духовки, и холодным на следующий день — его очень удобно брать с собой на перекус или пикник.

© globallookpress

Что понадобится?

Для основы: 260 г муки в/с, 20 г свежих дрожжей, 125 г теплого молока, 80 г сливочного масла и щепотка соли.

Для начинки: целая гора лука (1,5 кг неочищенного), 100 г копченой грудинки или бекона, 250 мл сметаны, 4 яйца.

Для аромата: 1 ст. л. тмина, соль и черный перец по вкусу.

Дополнительно: кусочек масла, чтобы смазать форму.

Тесто здесь дрожжевое, но не ждите от него привычной «пушистости» — оно должно быть плотным, чтобы удержать тяжелую начинку. Сначала делаем опару: в теплое молоко крошим дрожжи, добавляем немного муки и даем чуть-чуть подняться. Затем вливаем растопленное масло, всыпаем остатки муки и вымешиваем до гладкости. Тесто получится эластичным. Дайте ему отдохнуть полчаса.

Начинка — это сердце пирога, и лука здесь действительно много. Мелко режем его, а бекон (или грудинку) рубим кусочками. Сначала отправляем на сковородку бекон, чтобы вытопился жир, а следом — лук. Жарим все вместе до золотистого цвета. И не забудьте про тмин! Именно он превращает просто пирог с луком в настоящий немецкий Zwiebelkuchen. Когда лук с беконом немного остынут, вмешайте туда яйца, сметану, соль и перец.

Раскатываем тесто по размеру формы. Важный момент: бортики здесь не нужны, просто выкладываем пласт. Сверху распределяем начинку, стараясь хорошенько заполнить углы. Даем пирогу немного постоять в форме, а затем отправляем в духовку. При 200 градусах ему хватит примерно 30 минут.

Дом наполнится сумасшедшим ароматом копченостей и жареного лука. Пирог получается румяным и очень «домашним». Нарезайте его, пока он еще теплый — так текстура нежнее. Это абсолютно самостоятельное блюдо, к которому не нужно ничего добавлять, разве что стакан прохладного напитка.

А сытный пирог с капустой и фаршем можно вообще приготовить без духовки: начинку обжаривают и заливают тестом на кефире, после чего готовят на сковороде под крышкой и переворачивают для корочки. А вот сладкий вариант — вишневый пирог — выпекается в духовке слоями теста и ягод, получается нежным и ароматным, предлагал «ГлагоL».