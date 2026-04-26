Как сделать пельмени легче: советы шеф-повара

Оказывается, даже обычные пельмени можно превратить в нечто более легкое и интересное. Шеф-повар Глеб Астафьев поделился парой хитростей, как это сделать, пишут авторы портала Lenta.ru.

Главный секрет — сменить кастрюлю на вок. Вместо того чтобы просто варить пельмени в воде, шеф предлагает их быстро обжаривать или готовить на пару в этой глубокой сковороде. Так вкус получается ярче, а само блюдо не кажется таким тяжелым.

Еще один совет: не оставлять пельмени в одиночестве. Чтобы обед стал сбалансированным, добавьте к ним овощи и специи. Астафьев рекомендует имбирь, болгарский перец, лук и чеснок. Это не только добавит вкусу «огня», но и поможет организму легче справиться с тестом и мясом.

Что касается магазинных пачек, тут шеф категоричен: лучше лепить самим. В покупных полуфабрикатах состав часто бывает туманным, и к качеству мяса могут возникнуть вопросы. В общем, рецепт здоровья прост: лепим сами, меняем кастрюлю на вок и не жалеем свежих овощей.

Пельмени и вареники часто трескаются не из-за теста, а из-за заморозки. Хотя ошибки в тесте тоже важны: лишняя мука делает его плотным, мало яиц и жира — менее эластичным. Сахар сушит тесто и мешает клейковине, соль в избытке делает жестким, а плохо вымешанное и не отдохнувшее тесто хуже держит форму. В муке тоже важен крахмал — его нехватка снижает упругость, писал «ГлагоL».