Эчпочмак: как приготовить татарские треугольные пирожки
Эчпочмак — знаменитый татарский треугольный пирожок с мясом и картофелем, один из самых узнаваемых символов татарской кухни. Название в переводе означает «треугольник», и форма у него действительно такая — аккуратная, с небольшой дырочкой сверху, через которую выходит пар и в которую позже добавляют масло или немного бульона, чтобы начинка оставалась сочной.
Этот рецепт связан для Марии Суровой с личной историей: родом из Казани, она с детства помнит татарскую выпечку, чак-чак и домашние пельмени, которые готовили мама и бабушка. Позже, уже во взрослом возрасте, она снова вернулась в Казань и стала чаще готовить блюда татарской кухни дома.
Тесто:
- мука — 500 г;
- кефир — 200 мл;
- сметана — 80 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- мука для подпыла — около 30 г.
Начинка:
- говядина с жирком — 400 г;
- лук репчатый — 300 г;
- картофель — 300 г;
- утиный или гусиный жир — 50 г (по желанию);
- соль — 1/2 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- сливочное масло — 40 г.
Начинка делается из говядины с жирком, картофеля и большого количества лука. Мясо, картофель и лук нарезаются очень мелкими кубиками, чтобы начинка равномерно пропекалась. По возможности добавляется утиный или гусиный жир, который делает вкус более насыщенным. Все смешивается, приправляется солью и перцем.
Дальше тесто делят на небольшие шарики, раскатывают в кружки, кладут начинку и формируют треугольники, тщательно защипывая края. Сверху смазывают яйцом и выпекают при 180 градусах около 30 минут до румяной корочки. После выпечки внутрь каждого пирожка добавляют кусочек масла, чтобы начинка стала еще сочнее.
