Эчпочмак: как приготовить татарские треугольные пирожки

Эчпочмак — знаменитый татарский треугольный пирожок с мясом и картофелем, один из самых узнаваемых символов татарской кухни. Название в переводе означает «треугольник», и форма у него действительно такая — аккуратная, с небольшой дырочкой сверху, через которую выходит пар и в которую позже добавляют масло или немного бульона, чтобы начинка оставалась сочной.

Этот рецепт связан для Марии Суровой с личной историей: родом из Казани, она с детства помнит татарскую выпечку, чак-чак и домашние пельмени, которые готовили мама и бабушка. Позже, уже во взрослом возрасте, она снова вернулась в Казань и стала чаще готовить блюда татарской кухни дома.

Тесто:

мука — 500 г;

кефир — 200 мл;

сметана — 80 г;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

мука для подпыла — около 30 г.

Начинка:

говядина с жирком — 400 г;

лук репчатый — 300 г;

картофель — 300 г;

утиный или гусиный жир — 50 г (по желанию);

соль — 1/2 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

сливочное масло — 40 г.

Начинка делается из говядины с жирком, картофеля и большого количества лука. Мясо, картофель и лук нарезаются очень мелкими кубиками, чтобы начинка равномерно пропекалась. По возможности добавляется утиный или гусиный жир, который делает вкус более насыщенным. Все смешивается, приправляется солью и перцем.

Дальше тесто делят на небольшие шарики, раскатывают в кружки, кладут начинку и формируют треугольники, тщательно защипывая края. Сверху смазывают яйцом и выпекают при 180 градусах около 30 минут до румяной корочки. После выпечки внутрь каждого пирожка добавляют кусочек масла, чтобы начинка стала еще сочнее.

