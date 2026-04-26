Пять рецептов полезных и вкусных салатов, которые заменят легкий ужин
Порой не хочется устраивать полноценный ужин с горячим и десертом, но и бутербродами ограничиваться совесть и приверженность здоровому образу жизни не велят. В этом случае альтернативой могут стать салаты — их быстро готовить и они не утяжеляют пищеварение на ночь глядя.
Шеф-повар Руслан Миронов дал простые рецепты, с которыми справится любой повар, даже из начинающих. Они полезны, быстро насыщают, сбалансированы по нутриентам и не содержат огромного количества калорий. Словом, то, что нужно на ужин.
Салат с запеченной тыквой, киноа и фетой
Ингредиенты
- Тыква — 200 г.
- Киноа — 70 г (сухой).
- Фета — 80 г.
- Руккола — горсть.
- Оливковое масло — 1-2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Тыкву нарежьте кубиками, сбрызните маслом и запеките при 180°C до мягкости. Киноа отварите до готовности и остудите. Смешайте киноа, тыкву, рукколу и раскрошенную фету, заправьте маслом и лимонным соком, аккуратно перемешайте и доведите вкус солью и перцем.
Салат с лососем, авокадо и огурцом
Ингредиенты
- Слабосоленый лосось — 120 г.
- Авокадо — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Микс салата — горсть.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Сок лайма — 1 ст. л.
- Вареные яйца — опционально.
- Кунжут — 1 ч. л.
Приготовление
Нарежьте лосось, авокадо и огурец крупными кусочками. Выложите на подушку из салата, сбрызните маслом и соком лайма, посыпьте кунжутом и аккуратно перемешайте перед подачей.
Теплый салат с курицей, брокколи и миндалем
Ингредиенты
- Куриное филе — 150 г.
- Брокколи — 200 г.
- Миндаль — 30 г.
- Оливковое масло — 1-2 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Соевый соус — 1 ст. л.
Приготовление
Куриное филе обжарьте до готовности и нарежьте. Брокколи слегка отварите или обжарьте до мягкости с легким хрустом. Соедините курицу, брокколи и миндаль, добавьте измельченный чеснок, заправьте маслом и соевым соусом, перемешайте и подавайте теплым.
Салат с тунцом, яйцом и зеленью
Ингредиенты
- Тунец в собственном соку — 1 банка.
- Яйца — 2 шт.
- Зеленая фасоль — 150 г.
- Листья салата — горсть.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление
Яйца отварите вкрутую и разрежьте. Фасоль отварите до мягкости. Смешайте тунец, фасоль и салат, добавьте яйца, заправьте смесью масла, горчицы и лимонного сока, аккуратно перемешайте.
Салат с баклажаном, нутом и тахини
Ингредиенты
- Баклажан — 1 крупный.
- Нут — 150 г (готовый).
- Тахини — 1 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Петрушка — небольшой пучок.
Приготовление
Баклажан нарежьте кубиками и запеките до мягкости. Смешайте с нутом и рубленой петрушкой. Для заправки соедините тахини, лимонный сок и масло, добавьте к салату, перемешайте и дайте немного настояться перед подачей.