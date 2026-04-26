Пять рецептов полезных и вкусных салатов

Порой не хочется устраивать полноценный ужин с горячим и десертом, но и бутербродами ограничиваться совесть и приверженность здоровому образу жизни не велят. В этом случае альтернативой могут стать салаты — их быстро готовить и они не утяжеляют пищеварение на ночь глядя.

© Unsplash

Шеф-повар Руслан Миронов дал простые рецепты, с которыми справится любой повар, даже из начинающих. Они полезны, быстро насыщают, сбалансированы по нутриентам и не содержат огромного количества калорий. Словом, то, что нужно на ужин.

Салат с запеченной тыквой, киноа и фетой

Ингредиенты

Тыква — 200 г.

Киноа — 70 г (сухой).

Фета — 80 г.

Руккола — горсть.

Оливковое масло — 1-2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Тыкву нарежьте кубиками, сбрызните маслом и запеките при 180°C до мягкости. Киноа отварите до готовности и остудите. Смешайте киноа, тыкву, рукколу и раскрошенную фету, заправьте маслом и лимонным соком, аккуратно перемешайте и доведите вкус солью и перцем.

Салат с лососем, авокадо и огурцом

Ингредиенты

Слабосоленый лосось — 120 г.

Авокадо — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Микс салата — горсть.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Сок лайма — 1 ст. л.

Вареные яйца — опционально.

Кунжут — 1 ч. л.

Приготовление

Нарежьте лосось, авокадо и огурец крупными кусочками. Выложите на подушку из салата, сбрызните маслом и соком лайма, посыпьте кунжутом и аккуратно перемешайте перед подачей.

Теплый салат с курицей, брокколи и миндалем

Ингредиенты

Куриное филе — 150 г.

Брокколи — 200 г.

Миндаль — 30 г.

Оливковое масло — 1-2 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик.

Соевый соус — 1 ст. л.

Приготовление

Куриное филе обжарьте до готовности и нарежьте. Брокколи слегка отварите или обжарьте до мягкости с легким хрустом. Соедините курицу, брокколи и миндаль, добавьте измельченный чеснок, заправьте маслом и соевым соусом, перемешайте и подавайте теплым.

Салат с тунцом, яйцом и зеленью

Ингредиенты

Тунец в собственном соку — 1 банка.

Яйца — 2 шт.

Зеленая фасоль — 150 г.

Листья салата — горсть.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Яйца отварите вкрутую и разрежьте. Фасоль отварите до мягкости. Смешайте тунец, фасоль и салат, добавьте яйца, заправьте смесью масла, горчицы и лимонного сока, аккуратно перемешайте.

Салат с баклажаном, нутом и тахини

Ингредиенты

Баклажан — 1 крупный.

Нут — 150 г (готовый).

Тахини — 1 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Петрушка — небольшой пучок.

Приготовление

Баклажан нарежьте кубиками и запеките до мягкости. Смешайте с нутом и рубленой петрушкой. Для заправки соедините тахини, лимонный сок и масло, добавьте к салату, перемешайте и дайте немного настояться перед подачей.