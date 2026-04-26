Как приготовить тефтели, которые не разваливаются

С тефтелями вечно какая-то лотерея: то они разваливаются в невнятную кашу, то выходят сухими и скучными. Все испортить тут сложно, если знать пару хитростей. Ловите проверенный способ — все получится с первого раза, будут сочными и аккуратными, обещает Наталья Калнина.

Что понадобится:

фарш (говядина, свинина или микс) — 500 г;

рис круглозерный — 100 г;

лук — 1 крупная штука;

сметана (от 15%) — 200 г;

чеснок — 3 зубчика;

сушеные травы (прованские или итальянские) — 1 ст. л.;

мука — для обвалки;

соль и черный перец — по вкусу.

Первым делом ставим вариться рис, но не забываем про него — он должен остаться чуть твердоватым внутри. Сразу промываем его под холодной водой, чтобы смыть лишний крахмал, и даем хорошенько стечь в сите, ведь лишняя влага в фарше нам не нужна. Лук и чеснок рубим максимально мелко, буквально в труху, потому что чем мельче нарезка, тем сочнее будет мясо.

Теперь самое важное — замес. Сваливаем в миску фарш, рис, лук, чеснок и специи, туда же добавляем немного сметаны. И вот тут не ленимся: вымешиваем руками долго и тщательно, пока масса не станет однородной и плотной — именно от этого зависит, не «поплывут» ли тефтели в духовке. Дальше еще один секрет: закиньте фарш в холодильник хотя бы на 20 минут, чтобы он «схватился» и катать шарики стало проще.

После этого смачиваем руки водой, лепим аккуратные мячики, обваливаем их в муке и выкладываем на противень. Сверху щедро смазываем оставшейся сметаной, а если она слишком густая, разбавляем ее капелькой воды или бульона. Отправляем все это в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. Как только появится золотистая корочка — готово, можно доставать.

Классические домашние тефтели можно отдельно потушить в сметанно-томатном соусе до нежности и подать с ароматной подливкой.