Секрет обновленной «селедки под шубой»

«Селедка под шубой» — это классика, которую страшно трогать. Но давайте честно: иногда хочется, чтобы привычный салат хоть чем-то удивил. Секрет в том, чтобы не перекраивать рецепт полностью, а просто точечно «подкрутить» ингредиенты, как предлагает шеф-повар Григорий Мосин.

Начнем с базы — рыбы. Обычная селедка — отлично, но попробуйте заменить ее на муксуна, нельму или масляную рыбу. А если возьмете скумбрию холодного копчения, у салата появится совсем другой объем и глубина, хотя структура останется той же.

Дальше — яйца. Поищите в магазинах готовые копченые яйца, особенно хорошо залетают перепелиные. Этот едва уловимый аромат дымка делает вкус намного интереснее, а усилий от вас — ноль.

С луком вечная беда: то горчит, то слишком резкий. Не кладите его сырым. Нарежьте и замаринуйте минут на 20-30 в слабом уксусе (3-5%) с сахаром, а потом хорошенько отожмите. Лук станет мягким, деликатным и не будет перетягивать одеяло на себя.

Хотите люкса? Добавьте икру. Подойдет простая селедочная или щучья. Часть вмешайте прямо в слой рыбы или картошки, а остальное оставьте сверху для красоты. В процессе еды икринки будут «взрываться», добавляя ярких акцентов.

И финальный штрих для смелых — хрен. Просто добавьте немного сливочного хрена прямо в майонез (примерно 1 к 5). Заправка станет характерной и дерзкой. Главное — пробуйте в процессе, чтобы не переборщить с остротой.

Кстати, селедка под шубой не обязательно должна быть громоздким слоеным салатом — ее легко превратить в аккуратную закуску. Вместо привычной горы слоев можно сделать фаршированные яйца с начинкой, как предлагал «ГлагоL». А если хочется более сытного варианта, то существует даже гибрид «Мимозы» и «шубы».