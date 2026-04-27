Чем лапша быстрого приготовления отличается от спагетти

На первый взгляд кажется, что лапша из пакетика и обычные спагетти — это одно и то же: и там, и там в основе мука да вода. Но на деле между ними пропасть, как утверждают авторы канала «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Главный подвох в том, как их делают. Спагетти нужно варить, и вы сами решаете, какими они будут: помягче или классические «аль денте» с приятной упругостью. Лапша быстрого приготовления устроена иначе. Она создана так, чтобы размокать моментально. В итоге выбора у вас нет: она всегда получается мягкой и одинаковой по текстуре.

Ваш организм тоже чувствует разницу. Обычные спагетти — это «медленное топливо», энергия от них поступает постепенно. А вот лапша усваивается слишком быстро, из-за чего уровень сахара в крови резко подскакивает.

Если заглянуть в состав, все становится еще очевиднее. В спагетти нет ничего лишнего — только мука и вода (иногда яйца). А вот в пакетиках с лапшой обычно целый набор: куча соли, усилители вкуса и жиры. Весь вкус там держится именно на приправах из комплекта.

Конечно, нельзя сказать, что один продукт — это яд, а другой — эликсир здоровья, ведь все зависит от качества муки. Но если спагетти — это база для полноценного обеда, то лапша из пачки — просто вариант, когда нужно экстренно перекусить на бегу.

Макароны — одно из древнейших блюд, известное с античных времен: их прообразы встречались в Египте и Риме, а в Средние века в Италии они приобрели привычный вид. Лапша быстрого приготовления стала глобальным продуктом, но содержит большее количество опасностей и в составе, и в упаковке.