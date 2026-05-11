$74.388.55

Пироги, на которых можно похудеть: пять низкокалорийных рецептов

Катерина Саломе

Пироги ассоциируются с высокой калорийностью и тяжестью в животе. Прежде всего, из-за их составов. Но даже привычные блюда можно приготовить по-другому, заменив продукты. «Рамблер» поделится рецептами пирогов, на которых вес уходит, а не приходит.

Пироги, на которых можно похудеть: пять рецептов
© Natkinzu/iStock.com

Классическая выпечка дает много калорий за счет муки, сахара и жира, но насыщает ненадолго. В результате через короткое время снова появляется чувство голода.

В облегченных вариантах меняется структура блюда. Белок замедляет переваривание и стабилизирует уровень сытости, а клетчатка из овощей увеличивает объем порции без лишних калорий. Это позволяет есть ту же по размеру порцию, но получать меньше энергии.

Кроме того, такие пироги не вызывают резких скачков сахара в крови, поэтому снижается вероятность переедания позже. За счет этого они лучше вписываются в рацион при контроле веса.

1. Творожный пирог с зеленью

Творог — источник белка, который обеспечивает длительное чувство сытости. Такой состав снижает вероятность перекусов после еды, потому что насыщение сохраняется дольше. При этом минимальное количество муки делает блюдо менее калорийным по сравнению с классической выпечкой.

Ингредиенты:

  • творог — 300 г
  • яйца — 2 шт.
  • зелень — по вкусу
  • мука или овсяная мука — 2–3 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разомните творог до однородной массы.
  2. Добавьте яйца, муку и мелко нарезанную зелень.
  3. Перемешайте до густой консистенции.
  4. Выложите в форму и запекайте при 180 °C 30–35 минут.

2. Заливной пирог с курицей и капустой

Белок из курицы и яиц делает блюдо более сытным и замедляет переваривание. Капуста добавляет объем и клетчатку, за счет чего порция получается большой, но не перегруженной по калориям.

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 200 г
  • капуста — 300 г
  • яйца — 2 шт.
  • кефир — 150 мл
  • мука — 3–4 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мелко нарежьте капусту и слегка помните ее, чтобы она стала мягче.
  2. Курицу отварите или запеките и нарежьте небольшими кусочками.
  3. Смешайте яйца, кефир и муку до жидкого теста.
  4. В форму выложите начинку и залейте тестом.
  5. Запекайте при 180 °C около 35–40 минут.

Семь высокобелковых завтраков для похудения

3. Овощной пирог без теста

Основа из овощей значительно снижает калорийность блюда. Клетчатка создает объем и замедляет переваривание, за счет чего насыщение длится дольше. Отсутствие классического теста убирает лишние быстрые углеводы.

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • яйца — 2 шт.
  • сыр — 50 г
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Натрите овощи и отожмите лишнюю влагу.
  2. Смешайте с яйцами и натертым сыром.
  3. Выложите в форму и запекайте 30–40 минут при 180 °C.

4. Пирог на овсяной основе с тунцом

Овсяная основа не содержит глютена, за счет чего пирог проще усваивается и дает более длительное насыщение. Кроме того, этот пирог является высокобелковым за счет тунца, яйца и йогурта в составе.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 80 г
  • яйцо — 1 шт.
  • тунец (в собственном соку) — 1 банка
  • йогурт — 2 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Измельчите овсяные хлопья в муку.
  2. Смешайте с яйцом и небольшим количеством воды.
  3. Выложите основу в форму и запекайте десять минут.
  4. Смешайте тунец с йогуртом и выложите сверху.
  5. Запекайте еще 20 минут.

5. Яблочный пирог без сахара

Сладость достигается за счет фруктов, без добавления сахара. Клетчатка из яблок замедляет усвоение углеводов. В результате блюдо не вызывает резких скачков аппетита после еды.

Ингредиенты:

  • яблоки — 3 шт.
  • яйца — 2 шт.
  • овсяная мука — 3 ст. л.
  • корица — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте яблоки.
  2. Смешайте яйца с мукой и корицей.
  3. Добавьте яблоки и перемешайте.
  4. Запекайте 30–35 минут при 180 °C.

Не бойтесь оставлять пироги в рационе, если собираетесь избавляться от лишних килограммов. Они являются отличным вариантом как завтрака, так и обеда или ужина — нужно лишь подобрать правильный состав: без муки, сахара и тонны масла.

Ранее мы делились рецептами диетических, но сытных блюд для похудения.