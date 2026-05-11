Пироги, на которых можно похудеть: пять рецептов

Пироги ассоциируются с высокой калорийностью и тяжестью в животе. Прежде всего, из-за их составов. Но даже привычные блюда можно приготовить по-другому, заменив продукты. «Рамблер» поделится рецептами пирогов, на которых вес уходит, а не приходит.

Классическая выпечка дает много калорий за счет муки, сахара и жира, но насыщает ненадолго. В результате через короткое время снова появляется чувство голода.

В облегченных вариантах меняется структура блюда. Белок замедляет переваривание и стабилизирует уровень сытости, а клетчатка из овощей увеличивает объем порции без лишних калорий. Это позволяет есть ту же по размеру порцию, но получать меньше энергии.

Кроме того, такие пироги не вызывают резких скачков сахара в крови, поэтому снижается вероятность переедания позже. За счет этого они лучше вписываются в рацион при контроле веса.

1. Творожный пирог с зеленью

Творог — источник белка, который обеспечивает длительное чувство сытости. Такой состав снижает вероятность перекусов после еды, потому что насыщение сохраняется дольше. При этом минимальное количество муки делает блюдо менее калорийным по сравнению с классической выпечкой.

Ингредиенты:

творог — 300 г

яйца — 2 шт.

зелень — по вкусу

мука или овсяная мука — 2–3 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Разомните творог до однородной массы. Добавьте яйца, муку и мелко нарезанную зелень. Перемешайте до густой консистенции. Выложите в форму и запекайте при 180 °C 30–35 минут.

2. Заливной пирог с курицей и капустой

Белок из курицы и яиц делает блюдо более сытным и замедляет переваривание. Капуста добавляет объем и клетчатку, за счет чего порция получается большой, но не перегруженной по калориям.

Ингредиенты:

куриная грудка — 200 г

капуста — 300 г

яйца — 2 шт.

кефир — 150 мл

мука — 3–4 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарежьте капусту и слегка помните ее, чтобы она стала мягче. Курицу отварите или запеките и нарежьте небольшими кусочками. Смешайте яйца, кефир и муку до жидкого теста. В форму выложите начинку и залейте тестом. Запекайте при 180 °C около 35–40 минут.

3. Овощной пирог без теста

Основа из овощей значительно снижает калорийность блюда. Клетчатка создает объем и замедляет переваривание, за счет чего насыщение длится дольше. Отсутствие классического теста убирает лишние быстрые углеводы.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.

морковь — 1 шт.

яйца — 2 шт.

сыр — 50 г

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Натрите овощи и отожмите лишнюю влагу. Смешайте с яйцами и натертым сыром. Выложите в форму и запекайте 30–40 минут при 180 °C.

4. Пирог на овсяной основе с тунцом

Овсяная основа не содержит глютена, за счет чего пирог проще усваивается и дает более длительное насыщение. Кроме того, этот пирог является высокобелковым за счет тунца, яйца и йогурта в составе.

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 80 г

яйцо — 1 шт.

тунец (в собственном соку) — 1 банка

йогурт — 2 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Измельчите овсяные хлопья в муку. Смешайте с яйцом и небольшим количеством воды. Выложите основу в форму и запекайте десять минут. Смешайте тунец с йогуртом и выложите сверху. Запекайте еще 20 минут.

5. Яблочный пирог без сахара

Сладость достигается за счет фруктов, без добавления сахара. Клетчатка из яблок замедляет усвоение углеводов. В результате блюдо не вызывает резких скачков аппетита после еды.

Ингредиенты:

яблоки — 3 шт.

яйца — 2 шт.

овсяная мука — 3 ст. л.

корица — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте яблоки. Смешайте яйца с мукой и корицей. Добавьте яблоки и перемешайте. Запекайте 30–35 минут при 180 °C.

Не бойтесь оставлять пироги в рационе, если собираетесь избавляться от лишних килограммов. Они являются отличным вариантом как завтрака, так и обеда или ужина — нужно лишь подобрать правильный состав: без муки, сахара и тонны масла.

Ранее мы делились рецептами диетических, но сытных блюд для похудения.