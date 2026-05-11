Пироги, на которых можно похудеть: пять рецептов

Пироги, на которых можно похудеть: пять низкокалорийных рецептов
Пироги ассоциируются с высокой калорийностью и тяжестью в животе. Прежде всего, из-за их составов. Но даже привычные блюда можно приготовить по-другому, заменив продукты. «Рамблер» поделится рецептами пирогов, на которых вес уходит, а не приходит.
Классическая выпечка дает много калорий за счет муки, сахара и жира, но насыщает ненадолго. В результате через короткое время снова появляется чувство голода.
В облегченных вариантах меняется структура блюда. Белок замедляет переваривание и стабилизирует уровень сытости, а клетчатка из овощей увеличивает объем порции без лишних калорий. Это позволяет есть ту же по размеру порцию, но получать меньше энергии.
Кроме того, такие пироги не вызывают резких скачков сахара в крови, поэтому снижается вероятность переедания позже. За счет этого они лучше вписываются в рацион при контроле веса.
1. Творожный пирог с зеленью
Творог — источник белка, который обеспечивает длительное чувство сытости. Такой состав снижает вероятность перекусов после еды, потому что насыщение сохраняется дольше. При этом минимальное количество муки делает блюдо менее калорийным по сравнению с классической выпечкой.
Ингредиенты:
- творог — 300 г
- яйца — 2 шт.
- зелень — по вкусу
- мука или овсяная мука — 2–3 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Разомните творог до однородной массы.
- Добавьте яйца, муку и мелко нарезанную зелень.
- Перемешайте до густой консистенции.
- Выложите в форму и запекайте при 180 °C 30–35 минут.
2. Заливной пирог с курицей и капустой
Белок из курицы и яиц делает блюдо более сытным и замедляет переваривание. Капуста добавляет объем и клетчатку, за счет чего порция получается большой, но не перегруженной по калориям.
Ингредиенты:
- куриная грудка — 200 г
- капуста — 300 г
- яйца — 2 шт.
- кефир — 150 мл
- мука — 3–4 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте капусту и слегка помните ее, чтобы она стала мягче.
- Курицу отварите или запеките и нарежьте небольшими кусочками.
- Смешайте яйца, кефир и муку до жидкого теста.
- В форму выложите начинку и залейте тестом.
- Запекайте при 180 °C около 35–40 минут.
3. Овощной пирог без теста
Основа из овощей значительно снижает калорийность блюда. Клетчатка создает объем и замедляет переваривание, за счет чего насыщение длится дольше. Отсутствие классического теста убирает лишние быстрые углеводы.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- яйца — 2 шт.
- сыр — 50 г
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Натрите овощи и отожмите лишнюю влагу.
- Смешайте с яйцами и натертым сыром.
- Выложите в форму и запекайте 30–40 минут при 180 °C.
4. Пирог на овсяной основе с тунцом
Овсяная основа не содержит глютена, за счет чего пирог проще усваивается и дает более длительное насыщение. Кроме того, этот пирог является высокобелковым за счет тунца, яйца и йогурта в составе.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 80 г
- яйцо — 1 шт.
- тунец (в собственном соку) — 1 банка
- йогурт — 2 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Измельчите овсяные хлопья в муку.
- Смешайте с яйцом и небольшим количеством воды.
- Выложите основу в форму и запекайте десять минут.
- Смешайте тунец с йогуртом и выложите сверху.
- Запекайте еще 20 минут.
5. Яблочный пирог без сахара
Сладость достигается за счет фруктов, без добавления сахара. Клетчатка из яблок замедляет усвоение углеводов. В результате блюдо не вызывает резких скачков аппетита после еды.
Ингредиенты:
- яблоки — 3 шт.
- яйца — 2 шт.
- овсяная мука — 3 ст. л.
- корица — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте яблоки.
- Смешайте яйца с мукой и корицей.
- Добавьте яблоки и перемешайте.
- Запекайте 30–35 минут при 180 °C.
Не бойтесь оставлять пироги в рационе, если собираетесь избавляться от лишних килограммов. Они являются отличным вариантом как завтрака, так и обеда или ужина — нужно лишь подобрать правильный состав: без муки, сахара и тонны масла.
