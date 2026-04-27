Яблочный тарт как в Париже: простой рецепт с кальвадосом

Есть выпечка, с которой не нужно возиться полдня, но результат всегда выглядит так, будто вы закончили кулинарные курсы в Париже. Этот яблочный тарт — как раз такая история. Весь фокус здесь в двух деталях: горсти миндальной муки для рассыпчатости и паре ложек кальвадоса, которые превращают обычные яблоки в благородный десерт. Это уже совсем не «бабушкина шарлотка», это — стиль, уверяют авторы канала NEWS.ru.

© ГлагоL

Что понадобится?

Для теста:

мука пшеничная — 180 г;

миндальная мука — 20 г (она даст тот самый тонкий ореховый вкус);

холодное сливочное масло — 90 г;

яичный желток — 1 шт.;

сахарная пудра — 40 г;

щепотка соли.

Для начинки:

яблоки — 600 г;

сливочное масло — 50 г;

коричневый сахар — 80 г;

кальвадос или яблочный бренди — 2 ст. л.;

корица — 1/3 ч. л.;

цедра половины лимона.

Тут не нужно спешить — французская кухня любит спокойствие. Сначала займемся тестом. Смешиваем оба вида муки с пудрой и солью, бросаем туда кубики холодного масла и быстро перетираем все в крошку. Добавляем желток и собираем массу в шар. Тут важно не усердствовать: как только тесто склеилось — стоп. Прячем его в холодильник, чтобы оно «отдохнуло» и стало послушным.

Пока тесто охлаждается, беремся за начинку. Яблоки режем крупными дольками. На сковороде топим масло с коричневым сахаром, пока они не превратятся в тягучую карамель. Кидаем туда яблоки, цедру и корицу, а в финале вливаем кальвадос. Алкоголь тут же выпарится, но оставит после себя сумасшедший аромат — это и есть наш главный секрет.

Раскатываем тесто в пласт. Накрываем им яблоки прямо в форме, края аккуратно заправляем внутрь, как одеяло. Отправляем в духовку и печем, пока корочка не станет уверенно румяной.

Самый эффектный момент — в конце. Даем пирогу чуть остыть и аккуратно переворачиваем его на тарелку. Яблоки оказываются сверху — блестящие, в карамели и чертовски аппетитные.

«ГлагоL уже предлагал рецепты пирогов на любой вкус. Например, «Любимый» с творогом напоминает королевскую ватрушку, но отличается более нежной текстурой. В похожей идее используется и более вариативный пирог с кремовым творожным слоем и фруктами, где тесто дополняется решеткой и превращается в домашнюю выпечку с разными текстурами.