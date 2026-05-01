$74.888.64

Бюджетные салаты из сезонных майских овощей: семь рецептов

Катерина Саломе

В мае уже есть из чего выбирать, не переплачивая за импорт. При этом простые сочетания часто работают лучше сложных. «Рамблер» поделится рецептами майских салатов.

© Qwart/iStock.com

1. Огурцы с зеленым луком и яйцом

Ингредиенты:

  • огурцы — 2–3 шт.
  • яйца — 2 шт.
  • зеленый лук — по вкусу
  • сметана — 1–2 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите яйца вкрутую и остудите.
  2. Нарежьте огурцы средними кусочками.
  3. Нарежьте яйца кубиками.
  4. Добавьте зеленый лук.
  5. Заправьте сметаной и посолите.

2. Капуста с редисом и укропом

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 300 г
  • редис — 5–6 шт.
  • укроп — по вкусу
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Тонко нашинкуйте капусту.
  2. Слегка помните ее руками с солью, чтобы она стала мягче и дала сок.
  3. Нарежьте редис тонкими кружками или полукружьями.
  4. Добавьте мелко нарезанный укроп.
  5. Заправьте маслом и перемешайте.

Что приготовить из редиса, кроме салата: шесть рецептов

3. Тертая морковь с яблоком

© MaskaRad/iStock.com

Ингредиенты:

  • морковь — 2 шт.
  • яблоко — 1 шт.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • растительное масло — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Натрите морковь на средней терке.
  2. Натрите яблоко и сразу добавьте лимонный сок, чтобы оно не потемнело.
  3. Смешайте с морковью.
  4. Добавьте немного масла и перемешайте.

4. Редис с огурцом и сметаной

Ингредиенты:

  • редис — 6–8 шт.
  • огурцы — 2 шт.
  • укроп — по вкусу
  • сметана — 1–2 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте редис и огурцы.
  2. Добавьте укроп.
  3. Заправьте сметаной и перемешайте.

5. Капуста с морковью и уксусом

Ингредиенты:

  • капуста — 300 г
  • морковь — 1 шт.
  • уксус — 1 ч. л.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нашинкуйте капусту и натрите морковь.
  2. Добавьте соль и немного помните руками.
  3. Добавьте уксус и масло.
  4. Перемешайте и дайте постоять 10–15 минут.

6. Зеленый салат с яйцом и редисом

Ингредиенты:

  • листья салата — пучок
  • редис — 5 шт.
  • яйцо — 1–2 шт.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте и обсушите листья салата.
  2. Нарежьте редис.
  3. Отварите яйцо и нарежьте.
  4. Смешайте все и заправьте маслом.

7. Огурцы с чесноком и маслом

Ингредиенты:

  • огурцы — 3 шт.
  • чеснок — 1 зубчик
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте огурцы.
  2. Добавьте мелко нарезанный чеснок.
  3. Заправьте маслом и посолите.
  4. Перемешайте и дайте постоять пять–десять минут.

Эти салаты не требуют сложной обработки и дорогих добавок. Достаточно свежих овощей и базовой заправки, за счет чего они очень быстры и просты в приготовлении. Это делает их удобным вариантом для ежедневного рациона.

Ранее мы делились рецептами салатов для «генеральной уборки» кишечника.