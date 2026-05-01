Бюджетные салаты из сезонных майских овощей

В мае уже есть из чего выбирать, не переплачивая за импорт. При этом простые сочетания часто работают лучше сложных. «Рамблер» поделится рецептами майских салатов.

© Qwart/iStock.com

1. Огурцы с зеленым луком и яйцом

Ингредиенты:

огурцы — 2–3 шт.

яйца — 2 шт.

зеленый лук — по вкусу

сметана — 1–2 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите яйца вкрутую и остудите. Нарежьте огурцы средними кусочками. Нарежьте яйца кубиками. Добавьте зеленый лук. Заправьте сметаной и посолите.

2. Капуста с редисом и укропом

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 300 г

редис — 5–6 шт.

укроп — по вкусу

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Тонко нашинкуйте капусту. Слегка помните ее руками с солью, чтобы она стала мягче и дала сок. Нарежьте редис тонкими кружками или полукружьями. Добавьте мелко нарезанный укроп. Заправьте маслом и перемешайте.

3. Тертая морковь с яблоком

© MaskaRad/iStock.com

Ингредиенты:

морковь — 2 шт.

яблоко — 1 шт.

лимонный сок — 1 ч. л.

растительное масло — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Натрите морковь на средней терке. Натрите яблоко и сразу добавьте лимонный сок, чтобы оно не потемнело. Смешайте с морковью. Добавьте немного масла и перемешайте.

4. Редис с огурцом и сметаной

Ингредиенты:

редис — 6–8 шт.

огурцы — 2 шт.

укроп — по вкусу

сметана — 1–2 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте редис и огурцы. Добавьте укроп. Заправьте сметаной и перемешайте.

5. Капуста с морковью и уксусом

Ингредиенты:

капуста — 300 г

морковь — 1 шт.

уксус — 1 ч. л.

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нашинкуйте капусту и натрите морковь. Добавьте соль и немного помните руками. Добавьте уксус и масло. Перемешайте и дайте постоять 10–15 минут.

6. Зеленый салат с яйцом и редисом

Ингредиенты:

листья салата — пучок

редис — 5 шт.

яйцо — 1–2 шт.

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Промойте и обсушите листья салата. Нарежьте редис. Отварите яйцо и нарежьте. Смешайте все и заправьте маслом.

7. Огурцы с чесноком и маслом

Ингредиенты:

огурцы — 3 шт.

чеснок — 1 зубчик

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте огурцы. Добавьте мелко нарезанный чеснок. Заправьте маслом и посолите. Перемешайте и дайте постоять пять–десять минут.

Эти салаты не требуют сложной обработки и дорогих добавок. Достаточно свежих овощей и базовой заправки, за счет чего они очень быстры и просты в приготовлении. Это делает их удобным вариантом для ежедневного рациона.

