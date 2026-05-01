Бюджетные салаты из сезонных майских овощей: семь рецептов
В мае уже есть из чего выбирать, не переплачивая за импорт. При этом простые сочетания часто работают лучше сложных. «Рамблер» поделится рецептами майских салатов.
1. Огурцы с зеленым луком и яйцом
Ингредиенты:
- огурцы — 2–3 шт.
- яйца — 2 шт.
- зеленый лук — по вкусу
- сметана — 1–2 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите яйца вкрутую и остудите.
- Нарежьте огурцы средними кусочками.
- Нарежьте яйца кубиками.
- Добавьте зеленый лук.
- Заправьте сметаной и посолите.
2. Капуста с редисом и укропом
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 300 г
- редис — 5–6 шт.
- укроп — по вкусу
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Тонко нашинкуйте капусту.
- Слегка помните ее руками с солью, чтобы она стала мягче и дала сок.
- Нарежьте редис тонкими кружками или полукружьями.
- Добавьте мелко нарезанный укроп.
- Заправьте маслом и перемешайте.
3. Тертая морковь с яблоком
Ингредиенты:
- морковь — 2 шт.
- яблоко — 1 шт.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- растительное масло — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Натрите морковь на средней терке.
- Натрите яблоко и сразу добавьте лимонный сок, чтобы оно не потемнело.
- Смешайте с морковью.
- Добавьте немного масла и перемешайте.
4. Редис с огурцом и сметаной
Ингредиенты:
- редис — 6–8 шт.
- огурцы — 2 шт.
- укроп — по вкусу
- сметана — 1–2 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте редис и огурцы.
- Добавьте укроп.
- Заправьте сметаной и перемешайте.
5. Капуста с морковью и уксусом
Ингредиенты:
- капуста — 300 г
- морковь — 1 шт.
- уксус — 1 ч. л.
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нашинкуйте капусту и натрите морковь.
- Добавьте соль и немного помните руками.
- Добавьте уксус и масло.
- Перемешайте и дайте постоять 10–15 минут.
6. Зеленый салат с яйцом и редисом
Ингредиенты:
- листья салата — пучок
- редис — 5 шт.
- яйцо — 1–2 шт.
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте и обсушите листья салата.
- Нарежьте редис.
- Отварите яйцо и нарежьте.
- Смешайте все и заправьте маслом.
7. Огурцы с чесноком и маслом
Ингредиенты:
- огурцы — 3 шт.
- чеснок — 1 зубчик
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте огурцы.
- Добавьте мелко нарезанный чеснок.
- Заправьте маслом и посолите.
- Перемешайте и дайте постоять пять–десять минут.
Эти салаты не требуют сложной обработки и дорогих добавок. Достаточно свежих овощей и базовой заправки, за счет чего они очень быстры и просты в приготовлении. Это делает их удобным вариантом для ежедневного рациона.
